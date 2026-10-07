Vaccinurile antigripale încep să dispară din farmacii. Pacienții cu rețete sunt puși să aștepte noile livrări

Campania de vaccinare antigripală a început, însă primele probleme de aprovizionare au apărut deja în unele farmacii. Pacienți care au primit rețete de la medicii de familie sunt anunțați că anumite vaccinuri nu mai sunt disponibile și că trebuie să aștepte următoarele livrări.

Situația este semnalată în special de farmaciile independente. Unele dintre acestea spun că au primit cantități mult mai mici decât în sezonul precedent, în timp ce reprezentanții altor farmacii susțin că prima tranșă ajunsă în România s-a epuizat și așteaptă o nouă livrare.

Precomenzile pentru vaccinurile antigripale au fost făcute încă de la sfârșitul verii, iar primele doze au ajuns în farmacii în apropierea debutului sezonului de vaccinare. În anumite unități, stocurile sunt însă deja epuizate sau aproape de final, transmite Adevărul.

„Sunt puține vaccinuri. Eu, acum, dacă vreau să mai comand, nu am de unde”, a declarat Luiza Drăgoi, farmacist și președinta Colegiului Farmaciștilor Olt.

Aceasta spune că problema este semnalată și de alți farmaciști și că volumele primite par să fie mai mici.

„Nu pot să iau. Nicio formă de vaccin. (…) Cantitățile sunt mai mici, eu așa intuiesc, pentru că văd și pe grupurile cu colegii, se semnalează aceeași problemă. De exemplu Influvac și eu am primit foarte puține, doar 25, în condițiile în care anul trecut am dat aproximativ 300. Am încercat să mai iau și nu am de unde”, a explicat Drăgoi.

Situația este confirmată și de Nicoleta Dan, care administrează o farmacie în Slatina. Farmaciilor li s-ar fi solicitat precomenzi în luna august, fără să fie clar dacă acestea trebuiau să acopere întregul sezon sau doar prima tranșă de vaccinuri.

„A intrat o singură șarjă în România, care s-a și terminat. Acum așteptăm, săptămâna aceasta, să intre a doua șarjă de vaccin. Momentan, eu am rețete lăsate la mine și aștept să vină vaccin. Nu este vaccin în momentul acesta. Este doar cel de copii, nazal, și cel de adulți peste 60 de ani. Acestea mai sunt disponibile”, a declarat Nicoleta Dan.

Situația nu este aceeași în toate farmaciile. În Slatina, unitățile care fac parte din marile lanțuri aveau vaccinuri disponibile, în timp ce unele farmacii independente începuseră deja să rămână fără anumite produse.

Într-o farmacie mai erau disponibile cinci cutii de Influvac și aproximativ zece de Efluelda, în timp ce cele zece doze de Vaxigrip primite inițial se epuizaseră.

„Chiar mai devreme am avut trei rețete. Am eliberat doar pe rețete, nu ni s-a solicitat la liber”, a precizat reprezentantul farmaciei.

O altă farmacie independentă mai avea disponibile doar câteva doze de Influvac.

Pacienții care nu beneficiază de compensare plătesc aproximativ 80 de lei pentru o doză de Vaxigrip sau Influvac. Vaccinul administrat intranazal, destinat exclusiv copiilor și adolescenților cu vârste între 2 și 18 ani, costă peste 200 de lei. Un preț de peste 200 de lei are și vaccinul cu doză mărită de antigen recomandat seniorilor de peste 65 de ani și pacienților de peste 60 de ani cu boli cronice.

O altă problemă semnalată este diferența dintre numărul vaccinurilor eliberate și cel al vaccinărilor înregistrate în Registrul Național al Vaccinărilor (RENV).

Medicul de familie Mihai Ungureanu spune că, dintre pacienții care pleacă din cabinet cu rețetă pentru vaccinul antigripal, doar aproximativ un sfert se întorc pentru administrarea acestuia.

Nicoleta Dan consideră că numărul persoanelor vaccinate în sezonul trecut a fost mai mare decât cel rezultat din datele înregistrate în RENV. O parte dintre pacienți ridică vaccinul din farmacie, dar aleg ulterior alte variante pentru administrarea lui.

„Noi îi întrebăm tot timpul, când eliberăm vaccinul, dacă se întorc în cabinet pentru vaccinare. Îi întrebăm pentru că trebuie să știm să le spunem să-l păstreze la rece. Unii zic – păi sunt răcit acum, mi l-a scris doamna doctor, dar nu-l fac acum, aștept să-mi treacă –, sunt situații diverse. Îl fac inclusiv acasă, dacă au în familie un cadru medical”, a explicat aceasta.

Farmaciștii spun că nu pot rezolva problema doar prin comandarea unor cantități mai mari. Vaccinurile care rămân pe stoc nu pot fi returnate, iar păstrarea lor necesită spații frigorifice. Farmaciile trebuie să depoziteze în aceleași condiții și alte medicamente, ceea ce limitează cantitatea pe care o pot cumpăra.

La acestea se adaugă problema finanțării. În cazul vaccinurilor eliberate compensat, la fel ca pentru celelalte medicamente compensate, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate achită facturile la 90 de zile, în timp ce furnizorii solicită plata într-un termen mai scurt.

Depozitele stabilesc, de asemenea, limite de credit pentru fiecare farmacie.

„Avem o limită de credit pe care ne-o stabilește depozitul. Ne stabilesc o limită de credit, pentru că nici ei nu pot să arunce marfă fără limită în piață. Sunt farmacii care s-au vândut, sunt farmacii care au dispărut peste noapte, care au închis, și ei au rămas cu o pagubă, și automat își iau și ei niște măsuri de precauție”, a explicat un farmacist.

Acesta a precizat că problema este accentuată și de costul ridicat al unor medicamente noi.