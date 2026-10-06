Buletin și permis direct pe telefon, în România. Aplicația MAI pe care 95% dintre români au de gând s-o utilizeze din 2027

Un sondaj național realizat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) arată că 95% dintre români au de gând să folosească (sigur sau probabil) aplicația RO Wallet pentru a păstra buletinul, permisul și cardul de sănătate pe telefon. Autoritățile dau asigurări că utilizatorii vor avea control deplin asupra datelor personale și confidențialitate totală la orice verificare.

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat marți, 6 octombrie, în cadrul unui webinar public, stadiul de dezvoltare al proiectului RO Wallet, alături de rezultatele unui sondaj național privind adopția portofelului european de identitate digitală al României.

Datele colectate arată o deschidere uriașă din partea populației, în condițiile în care lansarea oficială pentru publicul larg este programată în mai multe etape, începând din ianuarie 2027.

Sondajul de opinie, desfășurat în perioada 13 – 27 septembrie 2026 pe un eșantion de 3.065 de respondenți, indică faptul că 95% dintre românii chestionați intenționează să folosească noua aplicație.

Mai exact, 85% dintre aceștia au afirmat că vor utiliza sigur aplicația, în timp ce 10% au menționat că probabil o vor adopta. În schimb, doar 3% dintre participanți au declarat că preferă să folosească în continuare exclusiv documentele în format fizic, pe hârtie.

Așteptările cetățenilor sunt concentrate în special pe actele de uz frecvent. Cartea de identitate se află pe primul loc în topul preferințelor, fiind menționată de 96% dintre respondenți, urmată îndeaproape de permisul de conducere (94%) și de cardul de sănătate (92%).

Românii intenționează să utilizeze portofelul digital cu precădere în timpul controalelor rutiere (89%), la ghișeele instituțiilor publice (84%), la cabinetul medical sau în farmacii (79%), dar și în relația cu instituțiile bancare (78%).

De asemenea, 92% dintre cei chestionați își doresc să folosească RO Wallet în timpul călătoriilor în străinătate și la trecerea frontierei.

Directorul Direcției Generale pentru Comunicații și Tehnologia Informației din cadrul MAI, chestorul de poliție Răzvan-Iulian Jiga, a explicat că datele din sondaj confirmă nevoia cetățenilor de a avea o platformă sigură pentru gestionarea documentelor, atât la nivel național, cât și în Uniunea Europeană. În plus, oficialul a dat asigurări că utilizarea aplicației rămâne complet privată.

„Rezultatele sondajului confirmă că cetățenii își doresc o platformă sigură pentru gestionarea documentelor lor. Aceștia vor să poată folosi aplicația atât în România, cât și în spațiul Uniunii Europene. Construim RO Wallet pornind de la un principiu esențial: fiecare cetățean decide ce date transmite, cui le transmite și în ce scop. În același timp, utilizarea aplicației rămâne privată — nimeni nu poate vedea dacă o persoană folosește RO Wallet, unde îl folosește sau în ce scop”, a afirmat Răzvan-Iulian Jiga.

Pentru români, încrederea în sistem depinde direct de controlul oferit. Un procent de 84% dintre respondenți solicită un istoric detaliat al verificărilor, 80% cer protecție prin amprentă sau PIN, iar 77% doresc să selecteze exact informațiile partajate.

Implementarea RO Wallet se va desfășura etapizat.

La 31 octombrie 2026 devine disponibil mediul de testare (sandbox) pentru parteneri.

În ianuarie 2027 va începe prima etapă de înrolare la distanță pentru posesorii de cărți electronice de identitate prin NFC și PIN, iar în trimestrul III din 2027 va urma a doua etapă, dedicată titularilor de buletine clasice.

Dezvoltat conform Regulamentului UE 2024/1183 (eIDAS 2), RO Wallet va fi prezentat și la evenimentul EUDI Wallet Launchpad 2026 de la Bruxelles, în perioada 29 – 30 octombrie.