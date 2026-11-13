Pacienții vor primi notificări când CNP-ul le e folosit pentru decontarea unor servicii fictive. Alexandru Rogobete: Să facem lumină în această poveste

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că au fost primite numeroase sesizări privind decontarea unor servicii medicale de care pacienții nu au beneficiat. Practica vizează inclusiv servicii înregistrate pe cardurile de sănătate ale asiguraților. Ministrul a precizat că aceste situații vor fi verificate în cadrul controalelor începute în 25 de ambulatorii publice și private din țară. Totodată, autoritățile pregătesc un sistem de notificare a pacienților.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit vineri seară, la Digi24, despre verificările începute în 25 de ambulatorii din mai multe județe. Acestea sunt efectuate de Corpul de Control al Ministerului Sănătății și de cel al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Potrivit ministrului, verificările au fost declanșate în urma sesizărilor primite de la pacienți și de la CNAS. Unele reclamații semnalează absența medicilor din ambulatoriile publice în timpul programului de lucru. Altele vizează servicii medicale raportate și decontate, deși pacienții nu au beneficiat de ele.

Rogobete a explicat că autoritățile au identificat mai multe situații în care programările nu ar fi fost respectate. De asemenea, există suspiciuni privind raportarea unor servicii medicale fictive pentru obținerea decontărilor.

Ministrul a arătat că sesizările pacienților au reprezentat punctul de plecare al verificărilor și a explicat ce nereguli au fost semnalate autorităților.

„Am plecat de la sesizările pe care le-am primit de la foarte mulţi pacienţi şi le mulţumesc pe această cale şi încurajez să trimită în continuare. Discutăm aici despre zone în care, la ora 11.00, în ambulatorul public nu au fost găsiţi medicii conform programărilor, pe de-o parte. Pe de altă parte, multe sesizări care au venit şi din partea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi nu doar, prin care pacienţii au fost înştiinţaţi cu anumite servicii de care nu au beneficiat. Asta e o practică veche pe care o cunoaştem (…) am făcut chiar modificări legislative, dar pare că nu este suficient (…) Discutăm despre acele servicii fictive care se decontează pe cardurile de sănătate ale pacienţilor, care nu beneficiază de servicii”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a prezentat la Digi24 și un exemplu privind suspiciunile apărute în urma sesizărilor. Acesta se referă la un cabinet privat de radiologie și imagistică medicală.

Potrivit ministrului, unitatea ar fi raportat pentru decontare un volum foarte mare de investigații computer tomograf. Numărul acestora ar depăși capacitatea realistă de efectuare într-o singură zi.

Rogobete a explicat că volumul investigațiilor raportate ar presupune un program imposibil de respectat în condițiile normale de funcționare.

„Clinică, un cabinet privat de radiologie şi imagistică, în care se decontează imagini de computer tomograf full body, adică pentru întregul corp. Ar avea nevoie ca ziua să aibă în loc de 24 de ore 36, pentru a putea deconta atât de multe servicii pe care ei le declară că le fac cu acel computer tomograf”, spune el.

Ministrul a mai precizat că autoritățile nu au comunicat în avans obiectivele exacte ale controalelor. Decizia a fost luată pentru a împiedica eventualele ștergeri sau modificări ale înregistrărilor din bazele de date.

În plus, noua platformă informatică integrată a asigurărilor de sănătate ar trebui să împiedice eliminarea înregistrărilor după introducerea lor în sistem.

Rogobete a explicat că această schimbare tehnologică permite păstrarea datelor raportate și oferă autorităților posibilitatea de a verifica ulterior serviciile decontate.

„Nu am anunţat exact obiectul controalelor, tocmai pentru a nu avea surprize că se apucă să şteargă din baza de date serviciile pe care le-au raportat şi aşa mai departe. Oricum, cu noua platformă integrată a asigurării de sănătate de la Casa Naţională de Asigurare de Sănătate, nu mai pot şterge ca înainte, pentru că e un sistem modern, unul nou, digital, o dată înregistrată, el rămâne acolo şi pe asta se bazează şi controalele”, a adăugat Rogobete.

O altă măsură anunțată de ministrul Sănătății vizează introducerea unui sistem de notificare a pacienților. Acesta ar urma să îi informeze de fiecare dată când CNP-ul lor este utilizat pentru înregistrarea unui serviciu medical.

Notificările ar putea fi transmise prin SMS, e-mail sau WhatsApp. Autoritățile urmăresc să ofere pacienților mai multe modalități prin care să afle dacă datele lor personale au fost folosite pentru raportarea unor servicii medicale.

Sistemul ar urma să includă și un număr de telefon la care asigurații să poată reclama situațiile în care au fost raportate servicii de care nu au beneficiat.

Ministrul a explicat că noul mecanism ar trebui să permită identificarea mai rapidă a decontărilor nejustificate și să ofere pacienților posibilitatea de a semnala folosirea CNP-ului fără acordul lor.

„Adică încercăm să atingem o plajă cât mai largă, vor avea inclusiv un număr de telefon unde pot suna în cazul în care CNP-ul lor a fost utilizat pentru o decontare de servicii şi nu au beneficiat de acea decontare. A sosit momentul să facem lumină în această poveste”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului, sistemul de notificare ar putea deveni funcțional începând cu 1 ianuarie 2027.