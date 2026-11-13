Proprietarii care își instalează pompe de căldură trebuie să acorde atenție modului în care este calculată necesarul de încălzire al locuinței. O evaluare greșită poate duce la alegerea unui echipament prea puternic sau prea slab. Ambele situații pot afecta consumul de energie și confortul termic. Tot mai mulți proprietari încearcă să verifice singuri aceste calcule, inclusiv cu ajutorul unor aplicații specializate.

Planurile locuințelor, schemele conductelor de aer și specificațiile tehnice ale pompelor de căldură nu sunt informații pe care majoritatea cumpărătorilor vor să le analizeze în detaliu. Există însă și proprietari care doresc să înțeleagă fiecare etapă a procesului.

Un exemplu este aplicația Cool Calc, care calculează necesarul de căldură al locuințelor din Statele Unite. Aproximativ 150 de utilizatori noi își creează zilnic conturi pe această platformă, se arată într-o analiză a BBC.

Fondatorul și directorul executiv al companiei, Bill Fiore, spune că puțin peste o treime dintre aceștia sunt proprietari de locuințe, nu instalatori sau alți profesioniști din domeniu.

Alegerea unui sistem de încălzire poate deveni complicată atunci când cumpărătorii primesc numeroase informații tehnice. Una dintre cele mai importante întrebări este ce putere trebuie să aibă pompa de căldură.

Nu întotdeauna proprietarii se simt confortabil să accepte fără verificări recomandările instalatorilor. Din acest motiv, tot mai mulți încearcă să înțeleagă singuri dimensionarea echipamentelor.

Bill Fiore observă această schimbare în comportamentul consumatorilor.

„Ca tendință generală, observăm că proprietarii de locuințe sunt mai bine informați. Vor să facă singuri un calcul”, spune Fiore.

Calculul pierderilor de căldură exprimă cantitatea de energie termică pe care o locuință o pierde în perioadele reci. Rezultatul este exprimat, de regulă, în wați și se stabilește separat pentru fiecare încăpere.

Această valoare reprezintă unul dintre elementele esențiale pentru proiectarea unui sistem eficient de încălzire.

Importanța calculului este deosebită în cazul pompelor de căldură. Acestea trebuie dimensionate destul de precis, în funcție de pierderile estimate ale clădirii.

Dacă evaluarea este greșită, echipamentul poate funcționa necorespunzător. O pompă prea slabă poate avea dificultăți în încălzirea locuinței.

Având în vedere costurile implicate de instalare, proprietarii sunt preocupați să evite asemenea greșeli.

Noile tehnologii nu contribuie întotdeauna la clarificarea informațiilor despre pompele de căldură, avertizează Bill Fiore.

Acesta spune că unii proprietari apelează la instrumente de inteligență artificială, dar primesc răspunsuri care nu sunt susținute de surse credibile.

„Oamenii apelează la inteligența artificială și primesc o mulțime de informații eronate, deoarece acestea nu se bazează pe nimic credibil”, precizează el.

Compania Cool Calc intenționează să se integreze cu chatboturile de inteligență artificială. Obiectivul este îmbunătățirea calității recomandărilor oferite de aceste instrumente.

Kevin Kircher, de la Universitatea Purdue, consideră că proprietarii trebuie să manifeste prudență atunci când verifică proiectarea unui nou sistem de încălzire.

El și colegii săi au realizat recent un studiu, care nu a fost încă publicat. Cercetarea a analizat calculele pierderilor de căldură prezentate de instalatori pentru aproximativ 75 de proprietari americani.

Rezultatele i-au surprins pe cercetători. În numeroase cazuri, estimările profesioniștilor au indicat necesități de încălzire mult mai mari decât cele reale.

„Am fost surprinși. Calculele pierderilor de căldură au dus adesea la supraestimarea sarcinilor termice de proiectare cu un factor de două sau chiar mai mult”, a declarat Kevin Kircher.

O asemenea supraestimare poate determina instalarea unor sisteme supradimensionate. Acestea consumă mult mai multă energie decât ar fi necesar pentru încălzirea locuințelor.

Kevin Kircher atrage atenția și asupra costurilor solicitate pentru evaluările tehnice. Unii proprietari au declarat că au plătit peste 1.000 de dolari pentru un asemenea serviciu.

Într-unul dintre cazuri, factura a ajuns chiar la 2.500 de dolari.

Consumul suplimentar de energie nu este singura problemă provocată de un sistem de încălzire supradimensionat. Acesta poate afecta și confortul persoanelor care locuiesc în clădire.

Dan Dempsey, fost inginer principal în cadrul unei companii americane importante din industria încălzirii și răcirii, explică efectele acestei probleme.

Dempsey a participat la studiul realizat de Kevin Kircher și locuiește în statul american Indiana.

După ce a ieșit la pensie, acesta și-a transformat monitorizarea sistemelor de încălzire și răcire în locuințele prietenilor și rudelor într-un hobby. Analizează datele înregistrate de termostatele inteligente pentru a observa comportamentul echipamentelor.

Procesul presupune descărcarea și verificarea periodică a informațiilor.

„Am petrecut cinci ani descărcând manual toate datele, în fiecare săptămână”, precizează inginerul.

Potrivit lui Dempsey, sistemele supradimensionate pornesc și se opresc foarte frecvent. Aceste cicluri repetate pot provoca variații sesizabile ale temperaturii din interiorul locuinței.

Camerele nu reușesc să păstreze constant temperatura dorită, de exemplu 20 de grade Celsius. În schimb, aceasta oscilează, ceea ce poate deveni inconfortabil pentru ocupanți.

Persoanele care vor să înțeleagă mai bine pierderile de căldură ale propriilor locuințe au la dispoziție mai multe instrumente digitale.

Unele aplicații sunt gratuite, iar altele oferă acces gratuit doar la anumite funcții. Printre exemple se numără Cool Calc și AutoHVAC.

Există instrumente și pentru proprietarii din Marea Britanie, se mai arată în materialul BBC. Unul dintre acestea este aplicația online Heatpunk.

Calculul pierderilor de căldură depinde de mai mulți factori. Printre aceștia se numără nivelul de izolație al locuinței, tipul geamurilor și dimensiunea caloriferelor.

Ferestrele cu geam dublu sau triplu pot influența rezultatul evaluării, la fel ca materialele folosite pentru izolarea clădirii.

Heatpunk le permite utilizatorilor să deseneze planul locuinței și să introducă informații despre caracteristicile acesteia. Pe baza datelor introduse, aplicația estimează performanța energetică a proprietății.

Andy Rankin, fondatorul și directorul general al companiei Midsummer Energy, spune că platforma este utilizată lunar de mii de persoane. Majoritatea utilizatorilor sunt instalatori profesioniști.

Aplicația recomandă și anumite modele de pompe de căldură, în funcție de rezultatele calculelor. Recomandările includ, în mod firesc, echipamente comercializate prin Midsummer Energy.

Andy Rankin vorbește și despre rolul comercial al platformei: „A fost un instrument de marketing foarte eficient.”

O altă companie britanică din domeniul instalării pompelor de căldură, Dwellow, a lansat recent propriul instrument pentru estimarea pierderilor de căldură.

Reprezentanții firmei consideră că proprietarii ar putea realiza evaluări preliminare înaintea vizitei unui specialist. Astfel, inginerii ar putea economisi timp în etapa de analiză a proprietății.

Ian Mclaren, cofondator și director al Dwellow, explică avantajele acestei abordări.

„Dacă intrăm într-o locuință și trebuie doar să verificăm informațiile, în loc să începem de la zero, o evaluare s-ar putea transforma într-o vizită de jumătate de oră. Ar fi mult mai eficient și mai puțin costisitor”, afirmă Ian Mclaren.

Chiar dacă proprietarii pot folosi aplicații pentru a estima necesarul de căldură, acestea nu înlocuiesc munca specialiștilor.

Maurizio Sibilla, de la Centrul pentru Cercetarea Mediului Construit Avansat din cadrul Universității din West England, Bristol, consideră că responsabilitatea principală trebuie să rămână în sarcina instalatorilor.

Acesta subliniază că soluția presupune îmbunătățirea practicilor profesionale și prezentarea unor informații mai clare către clienți.

„Soluția constă în practici mai bune din partea instalatorilor, dovezi mai clare pentru clienți și metode îmbunătățite, nu în așteptarea ca proprietarii să facă singuri munca de inginerie”, spune el.

Maurizio Sibilla adaugă că proprietarii pot primi explicații despre modul în care a fost realizat calculul. De asemenea, datele privind performanța pompei de căldură după instalare îi pot ajuta să verifice funcționarea sistemului.

În acest fel, clienții pot înțelege dacă echipamentul respectă performanțele estimate inițial.

Adam Chapman, responsabil tehnic în cadrul companiei Heat Geek, care oferă instruire pentru instalatorii de pompe de căldură, privește diferit implicarea proprietarilor.

El consideră că realizarea unor calcule tehnice individuale poate complica inutil procesul pentru consumatori.

„Nu văd personal ce ar câștiga un proprietar făcând acest lucru”, precizează specialistul.

Chapman susține că firma sa poate garanta eficiența sistemelor instalate, inclusiv prin reducerea necesității de a înlocui caloriferele sau de a modifica instalațiile de conducte.

Acesta atrage însă atenția că numai evaluările foarte amănunțite pot identifica toate pierderile de căldură ale unei locuințe.

Instalatorii Heat Geek descoperă frecvent probleme care nu sunt vizibile la o verificare superficială. Printre acestea se numără ferestrele înlocuite, dar neizolate corespunzător în golurile de montaj.

În asemenea situații, rămân spații prin care pătrunde aerul rece. Alteori, proprietarii cred că pereții cu cavități au fost izolați, deși constructorii au omis anumite porțiuni.

Adam Chapman explică de ce asemenea probleme trebuie identificate în timpul unei evaluări profesionale.