Manevra de pe autostradă care te lasă fără permis. Șoferii rămân fără drept de circulație timp de 120 de zile

Întoarcerea sau mersul înapoi pe autostradă ori pe un drum expres se sancționează cu suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile, chiar dacă în urma manevrei nu se produce un accident. Codul rutier prevede aceeași sancțiune și pentru circulația în sens contrar, precum și pentru trecerea de pe un sens de circulație pe celălalt prin zona mediană.

În aceste situații, permisul de conducere este reținut, iar șoferului i se eliberează o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație. Codul rutier stabilește sancțiuni diferite în funcție de abaterea comisă, iar pentru unele dintre cele mai severe contravenții legea prevede suspendarea dreptului de a conduce timp de patru luni, pe lângă amenda contravențională.

Potrivit articolului 102 alineatul (4) litera c) din OUG nr. 195/2002, efectuarea, de către conducătorul unui autovehicul, pe autostradă sau pe drumul expres, a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi constituie contravenție.

Aceeași prevedere se aplică în cazul circulației în sens contrar sensului de circulație, precum și în cazul circulației sau traversării de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise. Sunt vizate trecerile prin zona mediană sau prin racordurile dintre cele două părți carosabile.

Pentru aceste fapte, legea prevede aplicarea unei amenzi din clasa a IV-a, precum și sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.

Textul de lege nu condiționează aplicarea sancțiunii de producerea unui accident. Prin urmare, suspendarea dreptului de a conduce se aplică și atunci când manevra interzisă nu a dus la producerea unui accident.

În cazul contravențiilor prevăzute la articolul 102 alineatul (4) din Codul rutier, permisul de conducere se reține. Șoferului i se eliberează o dovadă înlocuitoare, însă aceasta este emisă fără drept de circulație.

Același alineat din Codul rutier prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile și în cazul depășirii cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus.

Depășirea vitezei trebuie să fie constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic pentru aplicarea acestei sancțiuni.

Suspendarea pentru 120 de zile se aplică și șoferului care nu oprește la o trecere la nivel cu calea ferată în anumite situații. Este vorba despre cazurile în care barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau atunci când semnalele luminoase roșii ori cele sonore sunt în funcțiune.