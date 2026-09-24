Doliu în lumea filmului! Marina Vlady s-a stins din viață. Toți românii o știau de la televizor

Doliu în lumea filmului! Marina Vlady, o mare actriță a cinematografiei europene, s-a stins din viață, lăsând în urmă o carieră impresionantă, întinsă pe mai bine de șase decenii.

Doliu în lumea filmului: actrița franceză Marina Vlady, laureată a premiului pentru interpretare la Festivalul de la Cannes din 1963 pentru rolul din filmul „Le lit conjugal”, a murit. A decedat joi, la onorabila vârstă de 88 de ani.

Marina Vlady a încetat din viață „acasă, înconjurată de cei dragi și de animalele sale”, după „o viață lungă, frumoasă și plină de realizări”, au precizat copiii săi într-un comunicat de presă.

Marina Vlady s-a născut la 10 mai 1938, în localitatea Clichy, Seine, astăzi în departamentul Hauts-de-Seine, din regiunea Île-de-France, Franța. A fost fiica unor imigranți ruși. Tatăl său, Vladimir de Poliakoff, a fost artist și cântăreț de operă, iar mama sa, Militza Envald, a fost balerină. Marina a fost cea mai mică dintre cele patru surori Poliakoff, alături de Odile Versois, Hélène Vallier și Olga Baïdar-Poliakoff, toate urmând ulterior cariere artistice.

Crescută într-o familie cu puternice legături cu lumea artelor spectacolului, Marina Vlady s-a format inițial în domeniul dansului, urmând cursuri de balet încă din copilărie. Deși își dorea inițial să devină prim-balerină, a descoperit treptat o atracție mai puternică pentru actorie, urmând exemplul surorilor sale mai mari. Nu a parcurs o formare teatrală clasică de lungă durată, debutând pe platourile de filmare încă din copilărie.

Marina Vlady și-a construit o carieră de peste șase decenii, cu mai mult de 80 de roluri în cinematografie și numeroase apariții în teatru și televiziune. A debutat în film în 1949, la vârsta de 11 ani, în „Orage d’été”. În anii 1950, a devenit cunoscută la nivel internațional, iar frumusețea și stilul său de interpretare au transformat-o într-una dintre actrițele importante ale cinematografiei europene.

Perioada de vârf a carierei sale a fost reprezentată de anii 1960. În 1963, Marina Vlady a primit premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Cannes pentru rolul din „Le lit conjugal” („Patul conjugal”), regizat de Marco Ferreri. A colaborat cu regizori importanți ai cinematografiei mondiale, între care Jean-Luc Godard, pentru „Two or Three Things I Know About Her”, lansat în 1967, și Orson Welles, pentru „Chimes at Midnight”, din 1966.

Pentru publicul din România, Marina Vlady a rămas cunoscută în special pentru interpretarea personajului Mona din „Steaua fără nume” („Mona, l’étoile sans nom”), ecranizarea din 1966 a piesei lui Mihail Sebastian, regizată de Henri Colpi. Actrița a jucat în film alături de Claude Rich și Cristea Avram.

Pe lângă cinematografie, Marina Vlady a avut o activitate importantă în teatru și muzică. A interpretat numeroase roluri pe scenă, inclusiv alături de surorile sale în „Trei surori”, piesa lui Anton Cehov, și a înregistrat melodii în calitate de cântăreață. Marina Vlady a fost și scriitoare. Una dintre cele mai cunoscute cărți ale sale este volumul memorialistic dedicat relației cu cel de-al treilea soț al său, poetul și cantautorul rus Vladimir Vîsoțki, cu care a avut o poveste de dragoste intensă și tumultuoasă.