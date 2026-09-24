Nepotul lui Dolly Parton, vizat de un ordin judecătoresc. Ce acuzații i se aduc după moartea artistei?

Nepotul lui Dolly Parton, Bryan Seaver, este vizat de un ordin judecătoresc emis miercuri, 23 septembrie, în Tennessee, după ce agentul artistei și compania care îi gestionează afacerile l-au acuzat de amenințări și intimidări.

Agentul cântăreței Dolly Parton și compania care gestionează bunurile artistei, decedată în luna august, au obținut un ordin judecătoresc împotriva nepotului acesteia, pe care îl acuză că a făcut amenințări privind însușirea averii vedetei americane, potrivit mai multor instituții mass-media din Statele Unite ale Americii.

Decizia a fost pronunțată miercuri de un judecător din statul Tennessee. În baza ordinului, Bryan Seaver nu se poate implica în activitățile companiei mătușii sale și nu are voie să contacteze angajații sau partenerii comerciali ai acesteia.

Bryan Seaver a respins acuzațiile și a descris ordinul drept „fraudulos” și „o manevră publicitară”, potrivit declarațiilor sale pentru postul de televiziune ABC. Seaver este fiul uneia dintre surorile mai mici ale cântăreței Dolly Parton. El a fost cel care a anunțat luna trecută decesul legendarei artiste americane de muzică country. Într-o declarație acordată ABC, Bryan Seaver a dezvăluit că a fost concediat săptămâna trecută din funcția de responsabil pentru securitatea proprietăților cântăreței, poziție pe care a ocupat-o timp de 20 de ani.

Cererea pentru emiterea ordinului judecătoresc a fost depusă marți la Tribunalul din Nashville de She’s Alive, compania responsabilă de gestionarea numeroaselor activități comerciale ale celebrei cântărețe.

În documentul depus la instanță, managerul de mai mulți ani al lui Dolly Parton, Danny Nozel, l-a acuzat pe Bryan Seaver de „amenințări” și „intimidări”.

Cererea a inclus și mesaje text în care Bryan Seaver îl amenința pe Danny Nozel că va deveni „brațul răzbunător al întregii (sale) familii”.

Bryan Seaver a declarat miercuri, 23 septembrie 2026, pentru The New York Times că a inițiat propria anchetă cu privire la modul în care au fost gestionate afacerile cântăreței Dolly Parton în momentul decesului acesteia.

Nepotul artistei a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi „un fel de opozant al brandului și al moștenirii” lui Dolly Parton.

Ordinul judecătoresc emis împotriva lui Bryan Seaver nu reprezintă o decizie pe fond a instanței americane. Judecătorul care instrumentează cazul a stabilit o audiere pentru 7 octombrie, potrivit informațiilor publicate de Tribunalul din Nashville pe site-ul său.

Moartea cântăreței Dolly Parton, la vârsta de 80 de ani, după o scurtă luptă cu cancerul, a provocat un val de emoție în Statele Unite ale Americii. Președintele Donald Trump a ordonat coborârea drapelului american în bernă timp de o săptămână.

De-a lungul carierei sale muzicale, în care a lansat numeroase cântece de succes, Dolly Parton și-a construit și un important imperiu comercial. Printre afacerile sale se numără parcul tematic Dollywood, din statul său natal, Tennessee, care atrage aproape 4 milioane de vizitatori anual. Averea cântăreței a fost estimată la 450 de milioane de dolari de revista Forbes. Soțul artistei, Carl Dean, a murit anul trecut, iar cei doi nu au avut copii.