Europa se întoarce la cărbune după scumpirea gazelor. Producția de electricitate ar putea crește cu 25%

Creșterea puternică a prețului gazelor naturale determină companiile europene de utilități să folosească din nou mai mult cărbune pentru producerea electricității. Analiștii estimează că producția pe bază de cărbune ar putea crește cu aproximativ 25% în următoarele șase luni, în timp ce producția centralelor pe gaze ar urma să scadă într-un ritm similar.

Războiul dintre Iran și SUA a afectat transporturile de gaze naturale lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz. În acest context, prețul de referință al gazelor naturale din Europa a depășit în această lună 80 de euro/MWh, echivalentul a aproximativ 91 de dolari/MWh.

Este cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Scumpirea a modificat calculele economice ale producătorilor de electricitate. Centralele care folosesc cărbune și lignit au devenit, în medie, mai profitabile decât cele pe gaze pentru prima dată cel puțin din 2024, potrivit datelor companiei de analiză ICIS.

Situația inversează tendința ultimilor ani, când avantajul economic al gazelor și dezvoltarea surselor regenerabile au contribuit la reducerea continuă a utilizării cărbunelui, relatează Reuters.

Schimbarea vine după mai multe decenii în care Europa și-a redus puternic dependența de cărbune.

Ponderea acestuia în producția de electricitate din Uniunea Europeană a coborât de la peste o treime în 1990 la numai 9,2% în 2025, cel mai redus nivel înregistrat, potrivit datelor Eurostat.

Guvernele și companiile energetice au închis numeroase centrale pe cărbune pe măsură ce producția din surse regenerabile s-a extins. Unitățile rămase pot redeveni însă atractive atunci când gazele se scumpesc suficient de mult.

Indicatorul care măsoară profitabilitatea producerii de electricitate din cărbune, după luarea în calcul a costurilor cu emisiile, a crescut puternic de la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie. Indicatorul echivalent pentru centralele pe gaze a scăzut.

Energia regenerabilă poate înlocui o parte din producția centralelor pe combustibili fosili, însă cantitatea de electricitate produsă depinde de condițiile meteorologice.

Centralele pe cărbune și gaze continuă astfel să fie folosite pentru echilibrarea sistemului atunci când producția regenerabilă nu poate acoperi consumul. Problema devine mai importantă în timpul iernii, când producția solară scade.

În următoarele șase luni, analiștii estimează că producția de electricitate din cărbune ar putea crește cu aproximativ un sfert pentru a compensa o scădere asemănătoare a producției pe gaze.

Schimbarea este deosebit de vizibilă în Germania, cea mai mare piață de electricitate din Europa și cel mai mare consumator de gaze.

Producția centralelor pe cărbune ar urma să se apropie în trimestrul al patrulea de limita practică a capacităților disponibile. Potrivit furnizorului de date pentru piața carbonului Veyt, producția ar putea ajunge la nivelul maxim trimestrial înregistrat vreodată de actualul parc de centrale.

Aproape toată capacitatea suplimentară rămasă este limitată de disponibilitatea tehnică a centralelor, nu de rentabilitatea acestora.

Europa dispune astfel de un spațiu redus pentru a crește și mai mult producția pe cărbune în cazul unei noi scumpiri a gazelor.

„Chiar dacă prețul gazelor ajunge la 100 de euro/MWh, sectorul energiei electrice nu ar mai putea reacționa cu mult”, a explicat Florian Boehnke, analist ICIS.

Revenirea cărbunelui nu ar urma să fie doar o reacție de scurtă durată la perturbarea transporturilor de gaze naturale lichefiate.

Marta Wroniszewska, analist la Veyt, estimează că producerea electricității din cărbune ar putea rămâne mai ieftină decât cea din gaze pe parcursul anului viitor și, posibil, până în martie 2028.

Prețurile gazelor pentru contractele cu livrare mai îndepărtată indică faptul că traderii se așteaptă ca problemele de aprovizionare să persiste.

Situația Germaniei este complicată și de închiderea ultimei centrale nucleare în 2023, care a redus flexibilitatea sistemului energetic. Decizia a fost aplicată după ce prețurile gazelor coborâseră de la nivelurile record înregistrate în timpul crizei energetice, când Europa încerca să înlocuiască livrările de gaze din Rusia.