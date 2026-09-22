António Guterres cere reducerea dependenței de combustibilii fosili. Șeful ONU atacă dur marile companii petroliere

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, a cerut guvernelor să pregătească planuri naționale pentru reducerea dependenței de combustibilii fosili. Mesajul a fost transmis marți, la New York, în prima zi a dezbaterilor Adunării Generale a ONU.

În discursul susținut în fața liderilor reuniți la New York, António Guterres a lansat critici dure la adresa marilor companii din industria petrolieră. Secretarul general al ONU le-a acuzat că au profitat timp îndelungat de pe urma unui model economic cu efecte grave asupra climei, potrivit Franceinfo.

Guterres a afirmat că giganții petrolieri au tratat atmosfera „ca pe o groapă de gunoi în aer liber”, în timp ce au obținut profituri de pe urma acestui model.

Șeful ONU a avertizat că interesele economice construite în jurul combustibililor fosili nu vor dispărea de la sine și consideră că este necesară intervenția guvernelor.

Guterres a cerut guvernelor să adopte planuri naționale pentru reducerea dependenței de petrol, gaze naturale și cărbune.

Mesajul său vizează accelerarea tranziției către surse de energie cu emisii mai reduse, într-o perioadă în care securitatea energetică și prețurile sunt puternic influențate de tensiunile geopolitice.

Secretarul general al ONU a susținut și într-un discurs climatic anterior din 2026 că actualul model energetic poate expune economiile unor șocuri majore atunci când conflictele afectează aprovizionarea.

Potrivit datelor invocate atunci de Guterres, statele G20 generează aproximativ 80% din emisiile globale. Reducerea emisiilor de metan a fost indicată drept una dintre direcțiile în care pot fi obținute rezultate într-un interval relativ scurt.

Apelul adresat tuturor guvernelor readuce în discuție și problema ritmului în care poate fi făcută tranziția energetică.

Reducerea utilizării combustibililor fosili trebuie analizată în paralel cu securitatea aprovizionării și cu accesibilitatea energiei, într-un context internațional marcat de conflicte și probleme privind transportul resurselor energetice.

Dezbaterea este relevantă și pentru România, unde reducerea dependenței de combustibilii fosili trebuie pusă în balanță cu necesitatea asigurării unei aprovizionări stabile cu energie.

Organizația Națiunilor Unite pregătește pentru 23 septembrie un summit climatic la New York. La reuniune sunt invitați lideri ai marilor economii, reprezentanți ai statelor dezvoltate și în curs de dezvoltare, precum și ai unor țări importante pentru producția și consumul mondial de energie.

Discuțiile vor urmări accelerarea tranziției energetice, consolidarea securității energetice și finanțarea măsurilor pentru combaterea schimbărilor climatice.

Discursul lui António Guterres a fost susținut în prima zi a dezbaterii generale a Adunării Generale a ONU. Reprezentanții la nivel înalt ai statelor membre urmează să ia cuvântul la New York până pe 28 septembrie.

Pe lângă problemele climatice și energetice, agenda reuniunii este dominată de conflictele și tensiunile internaționale, printre temele urmărite aflându-se războiul din Ucraina, situația din Orientul Mijlociu și securitatea transportului maritim internațional.