Bruxelles-ul pregătește noi reguli pentru penele de curent. Cum ar putea fi protejat sistemul energetic al UE?

Comisia Europeană pregătește noi reguli pentru gestionarea crizelor energetice, prin care Bruxelles-ul ar putea impune reduceri ale consumului de electricitate în UE. Propunerea, elaborată în contextul lecțiilor crizei energetice din 2022-2023, urmărește prevenirea penuriilor și protejarea rețelelor europene în situații de urgență.

Comisia Europeană urmărește să obțină un control mai direct pentru a preveni penele de curent în timpul viitoarelor crize energetice, potrivit unor planuri consultate de Euronews.

Comisia Europeană dorește noi competențe pentru a dispune reducerea cererii de electricitate și pentru a bloca măsurile naționale care amenință aprovizionarea cu energie în alte părți ale Europei în timpul unei crize majore, conform unor proiecte consultate de Euronews. Propunerile ar oferi Bruxelles-ului un rol mai activ în gestionarea urgențelor energetice, permițând Comisiei să declare o stare de alertă privind electricitatea la nivel regional sau al întregii UE și să oblige statele să reducă consumul cu o anumită cantitate.

Pachetul Comisiei privind securitatea energetică trebuia prezentat inițial mai devreme în acest an și a fost conceput în mare parte pe baza lecțiilor învățate în urma crizei energetice din 2022-2023, când Europa a pierdut o mare parte din aprovizionarea cu gaze rusești după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Însă noile șocuri legate de aprovizionare și prețuri, apărute în contextul conflictului dintre SUA și Israel și Iran, au dat peste cap aceste planuri, obligând Bruxelles-ul să își regândească strategia.

Proiectul urmărește acum să pregătească Europa pentru amenințări variate, de la penuria de aprovizionare și fenomenele meteorologice extreme până la atacurile cibernetice și atacurile fizice asupra infrastructurii critice, precum sabotajul conductei Nord Stream și atacurile asupra rețelei electrice a Germaniei.

Conform regulilor propuse, Comisia ar putea declara o stare de alertă privind electricitatea la nivel regional sau al UE dacă identifică un risc semnificativ de criză energetică.

După consultarea Grupului de coordonare pentru electricitate — un grup la nivel înalt care reunește reprezentanți ai statelor UE, ai industriei și oficiali europeni — Bruxelles-ul ar putea introduce măsuri precum ajustări obligatorii ale cererii la nivel național, Comisia fiind cea care decide ce reduceri sunt necesare.

„Astfel de măsuri pot include ajustări obligatorii ale cererii la nivel național (…) Comisia va specifica în declarația de alertă nivelul de ajustare a cererii necesar”, se arată în proiect.

De asemenea, Comisia Europeană dorește un sistem mai clar de escaladare în cazul crizelor energetice.

Statele ar urma să emită mai întâi un avertisment timpuriu sau o alertă națională înainte de a declara o situație de urgență, odată ce măsurile bazate pe piață – inclusiv subvențiile, impozitarea sau sistemele de tip „plafonare și tranzacționare” (cap-and-trade) – au fost epuizate, iar furnizarea de energie electrică nu mai poate acoperi cererea.

Bruxelles-ul dorește, totodată, ca guvernele să își coordoneze intervențiile și să evite măsurile naționale care ar putea restricționa fluxurile transfrontaliere de energie electrică sau de gaze, riscând să agraveze penuria în țările vecine.

Comisia susține că acțiunile unilaterale în perioadele de deficit pot afecta piața internă și pot genera efecte negative în alte zone. Această problemă a devenit tot mai presantă pe măsură ce blocul comunitar se confruntă în prezent cu riscul unei penurii de combustibil, situație care l-a determinat pe președintele francez Emmanuel Macron să solicite Bruxelles-ului reevaluarea mecanismului UE de achiziție comună a gazelor, creat în urma războiului din Ucraina și a decuplării bruște de gazele rusești.

Proiectul abordează penuria de gaze și cea de energie electrică drept două fațete ale aceleiași probleme: asigurarea unor rezerve adecvate de gaze. Acesta solicită statelor membre ale UE să identifice centralele electrice pe gaz a căror funcționare este „strict limitată la volumele critice de gaze necesare pentru menținerea stabilității rețelei electrice”.

Pe fondul eforturilor tot mai intense de electrificare a economiei blocului comunitar, sistemul energetic al UE devine tot mai dependent de energia electrică. Or, întrucât producția din surse regenerabile depinde de condițiile meteorologice, această situație generează îngrijorări privind eventuale întreruperi intermitente în alimentarea cu energie.

Proiectul solicită realizarea unor evaluări mai detaliate, pe termen scurt și sezonier, privind gradul de adecvare a sistemului energetic, inclusiv în ceea ce privește riscurile asociate fenomenelor meteorologice extreme, indisponibilității centralelor electrice, defecțiunilor în rețeaua de transport, vârfurilor de consum și fluctuațiilor producției din surse regenerabile.

Bruxelles-ul privește dincolo de aprovizionarea cu energie, vizând constituirea unor stocuri de piese de schimb critice pentru infrastructură. Având în vedere amenințările tot mai mari reprezentate de drone în apropierea infrastructurii energetice, Comisia dorește să includă capacitatea de reparare rapidă a sistemului în sfera securității energetice.

Propunerea ar urma să instituie o listă, la nivelul UE, a pieselor de schimb esențiale necesare pentru menținerea în funcțiune a rețelelor de electricitate și gaze, precum și pentru remedierea rapidă a acestora în urma unor întreruperi.

Operatorii din sectorul energetic ar urma să raporteze echipamentele pe care le dețin, în timp ce autoritățile energetice din UE ar stabili niveluri minime ale stocurilor, pe baza unor factori precum riscurile de aprovizionare, durata necesară pentru înlocuirea echipamentelor și importanța fiecărei componente pentru fluxurile transfrontaliere de energie.

Comisia ar putea recomanda statelor să constituie rezerve regionale comune de echipamente-cheie.