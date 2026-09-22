Doliu în lumea filmului! Un mare actor a murit prin eutanasie: „Corpul nu-l mai susținea, își pierduse controlul asupra sa”

Actorul și regizorul francez Arnaud Denis a ales eutanasia după luni de suferință și dureri severe. O intervenție aparent obișnuită pentru tratarea unei hernii i-a schimbat radical viața. Înainte de moarte, Denis a vorbit despre pierderea autonomiei.

Actorul și regizorul francez Arnaud Denis, în vârstă de 43 de ani, a ales să-și pună capăt vieții prin eutanasie, marți, la Namur, în Belgia. Artistul suferea de dureri insuportabile și de o invaliditate severă după implantarea, în 2023, a unei proteze din polipropilenă pentru tratarea unei hernii inghinale drepte.

Decizia a fost luată după o perioadă îndelungată de suferință, în urma unor complicații pe care Denis le-a asociat implantului. Avocatul său, Philippe Courtois, a declarat pentru AFP că actorul și regizorul a recurs la eutanasie pentru a pune capăt durerilor sale.

„Decizia lui Arnaud Denis a fost luată în urma consultării cu trei medici din Namur. Corpul nu-l mai susținea; își pierduse controlul asupra sa. Decesul lui Arnaud Denis este consecința durerilor intense pe care le îndura de multe luni”, a adăugat acesta.

Problemele sale de sănătate au început după ce, la 17 iulie 2023, i-a fost montat un implant cu plasă din polipropilenă pentru tratarea unei hernii inghinale drepte.

Intervenția a fost urmată de numeroase efecte secundare. În cele din urmă, actorul a apelat la îndepărtarea implantului în SUA, în aprilie 2024. Ulterior, a fost diagnosticat cu encefalomielită mialgică, în contextul sindromului ASIA, o reacție inflamatorie asociată expunerii la un adjuvant.

Potrivit informațiilor prezentate în acest caz, implantul ar fi provocat o inflamație persistentă și ar fi perturbat sistemul imunitar al actorului.

La începutul anului 2026, Arnaud Denis descria pentru cotidianul regional „Dauphiné Libéré” amploarea suferinței sale și impactul acesteia asupra vieții de zi cu zi.

„Nu mai pot ieși din casă, nu am viață socială, nu mai am nicio viață. Nu mai am nimic din ceea ce constituie demnitatea vieții unui om. Și situația se agravează continuu. Trăiesc precum un pacient cu cancer în fază terminală. Medicii nu mai au nimic de oferit”, mărturisea el la începutul anului 2026 pentru cotidianul regional „Dauphiné Libéré”.

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La data de 5 ianuarie 2026, Arnaud Denis a depus o plângere la Secția de Sănătate Publică a Parchetului din Paris pentru „vătămare corporală din culpă”. Plângerea a fost însă clasată la sfârșitul lunii august, pe motiv că „infracțiunea nu a fost suficient dovedită”.

În lipsa unei alte soluții pentru a pune capăt suferinței sale, actorul declara la începutul anului: „Un om știe, în sinea lui, când este condamnat”. Pe 18 martie, Denis a fost internat într-o unitate de îngrijiri paliative dintr-un spital belgian, în așteptarea aprobării cererii sale de eutanasie.

Avocatul său, Philippe Courtois, a denunțat ceea ce a numit „un scandal tăcut de sănătate publică”, susținând că „mii de pacienți” sunt „expuși unor implanturi cu risc ridicat, fără informații clare sau consimțământ informat, suferind complicații medicale grave, majoritatea ireversibile”.

„Compania Medtronic a recunoscut, într-o scrisoare adresată domnului Arnaud Denis, că implantarea dispozitivelor de consolidare parietală poate cauza dureri postoperatorii cronice și acute – un efect nedorit menționat în instrucțiunile de utilizare a dispozitivului Dextile, destinate profesioniștilor din domeniul sănătății. Totuși, aceste instrucțiuni se adresează cadrelor medicale, nu și pacienților, care nu primesc nicio informație”, a subliniat Philippe Courtois.

Arnaud Denis a inițiat și un grup intitulat „Victimele franceze ale protezelor pentru hernie”, care a strâns sute de mărturii pe rețelele sociale de la persoane care au relatat efecte adverse asociate implanturilor utilizate în tratarea herniilor.