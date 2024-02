Actrița Micheline Presle s-a stins din viață miercuri, la vârsta de 101 ani.

Decesul a survenit în Casa Națională a Artiștilor din Nogent-sur-Marne, oraș situat în departamentul Val-de-Marne. Anunțul a fost făcut de ginerele său, Olivier Bomsel. Funeraliile actriței vor avea loc într-un cadru privat, a anunțat Reuters.

Născută la Paris pe 22 august 1922, Micheline Presle a fost mult timp una dintre vedetele preferate ale cinematografiei franceze, alături de Danielle Darrieux și Michele Morgan. Într-o carieră impresionantă, a colaborat cu regizori celebri. Pe listă se află Alain Resnais, Abel Gance, Jacques Demy și Joseph Losey.

Micheline Presle a fost descoperită de cineastul german Georg Wilhelm Pabst la vârsta de doar 17 ani. Sub numele de Micheline Chassagne a primit primul său rol în filmul „Jeunes filles en detresse” din 1939. Ulterior, a adoptat numele de scenă Presle. Actrița a devenit cunoscută pe scena internațională odată cu filmul „Paradis perdu” (1940), regizat de Abel Gance, în perioada ocupației germane.

După eliberarea de sub ocupație, filme precum „Falbalas” (1945) de Jacques Becker, „Boule de suif” (1945) de Christian-Jaque și, în special, „Le Diable au corps” (1947) de Claude Autant-Lara, alături de Gerard Philippe, i-au consolidat statutul de vedetă.

Frumusețea ei clasică și talentul au deschis porțile Hollywood-ului, unde s-a căsătorit cu actorul și regizorul Bill Marshall. Cu toate acestea, experiența hollywoodiană nu i-a adus succesul dorit, fiind supusă unui contract cu condiții restrictive.

„Nu am avut nicio contribuție remarcabilă acolo”, recunoștea ea. „Am reușit, ironic, să fac cu Fritz Lang filmul său considerat cel mai puțin captivant, ‘American Guerrilla in the Philippines’, o producție la comandă, care relata întoarcerea generalului MacArthur”, a spus actrița.