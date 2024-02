Potrivit informațiilor furnizate de poliție, trupul neînsuflețit al actriței Vijay Lakshmi a fost găsit într-una dintre camerele din locuința sa. Polițiștii locali au demarat o anchetă și au luat corpul pentru a face autopsia.

Dispariția cunoscutei actrițe și cântărețe, în vârstă de 35 de ani, a șocat familia și zecile de fani care s-au adunat în fața locuinței acesteia, potrivit ETVBhrat.

Mama sa a povestit cum a descoperit tragedia.

„Ușa era închisă și luminile erau aprinse. Am făcut mai multe încercări de a deschide ușa, dar nu am reușit. În cele din urmă, m-am uitat pe fereastră și am văzut-o. Când am reușit să deschid ușa, am constatat că Vijay era spânzurată. I-am sunat imediat pe soțul meu și pe medici, dar era prea târziu”, a declarat aceasta.