Nadia Gray a fost o românca magnetică ce a cucerit Fellini, Hollywood-ul și saloanele elegante ale lumii

O viață ca un scenariu de Oscar. Frumusețea, magnetismul și destinul spectaculos al Nadiei Gray au traversat epoci, granițe și continente, conturând povestea unei românce devenită legendă internațională.

Născută pe 23 noiembrie 1923, la București, sub numele Nadia Kujnir-Herescu, ea pășește prima dată pe scenă la doar 15 ani, în faimosul teatru Majestic. Conform Enciclopediei României, debutul precoce anunța deja destinul unei artiste înzestrate cu un talent rar și o eleganță care avea să răvășească inimi în întreaga lume.

Dacă ar fi trăit astăzi, Nadia Gray ar fi avut 101 ani. Dar poate că nimic nu prevestea traseul uluitor pe care-l va urma, de la Bucureștiul interbelic la luminile Hollywoodului, trecând prin Franța, Italia și saloanele de cabaret din America.

Amintirea unei iubiri neîmpărtășite și începutul unei povești demne de cinema

Viața sentimentală a Nadiei a fost la fel de intensă precum rolurile pe care le-a interpretat. În tinerețe, i-a furat inima lui Ionel Teodoreanu, scriitorul care avea să imortalizeze fiorii adolescenței în literatura română. Dar pasiunea scriitorului nu a fost împărtășită. Nadia a fost atrasă de un alt destin, cel al aristocratului Constantin „Bâzu” Cantacuzino, unul dintre cei mai renumiți aviatori ai vremii.

Destinul i-a adus împreună într-un mod aproape cinematografic: într-un avion, în timpul unui zbor, unde el era pilot, iar ea, pasageră. Un incident – un motor care a luat foc – nu a făcut decât să pecetluiască o dragoste fulgerătoare. Se căsătoresc și, în 1947, decid să fugă din România, pentru a scăpa de „odiosul regim comunist”.

Pe 13 ianuarie 1948, pilotul personal al Anei Pauker este trimis într-o cursă aeriană către Milano. Ajuns la destinație, predă avionul secundului său și cere azil politic. Era, pentru Nadia, începutul unei vieți în libertate și al unei cariere internaționale.

Diva care a scris istorie cu un striptease în La Dolce Vita

Cinefilii nu pot uita scena care a revoluționat cinematografia italiană: Nadia Gray, întruchipând o damă de societate plictisită, își sărbătorește divorțul cu un striptease senzual în La Dolce Vita al lui Federico Fellini. Era 1960, iar această apariție a făcut-o nemuritoare.

Începând cu 1948, când joacă în L’Inconnu d’un soir, Nadia urcă rapid în ierarhia cinematografiei europene. Interpretează personaje feminine complexe în producții precum Monsignor, Puccini, The Spider and The Fly sau The Captain’s Table.

Partenerii săi de scenă vorbesc despre statura artistică a Nadiei: Marcello Mastroianni, Errol Flynn, Vittorio De Sica, Audrey Hepburn, Frank Sinatra, Rossano Brazzi, Gabriele Ferzetti. O distribuție de legendă, o actriță pe măsură.

Din cabaretul european, în inima Americii

După moartea tragică a lui Cantacuzino în 1958, la Madrid, Nadia își continuă cariera, dar și căutarea unui nou cămin. În 1964 obține cetățenia franceză, iar în 1967 se recăsătorește cu avocatul american Herbert Silverman, stabilindu-se în SUA.

În 1976 se retrage definitiv din cinema, dar nu din viața artistică, continuă ca interpretă în saloanele de cabaret, acolo unde rafinamentul și magnetismul ei își găseau ecoul în publicul select.

Pe 13 iunie 1994, Nadia Gray se stinge în Manhattan, la 70 de ani, în urma unui atac cerebral. Lăsa în urmă un soț devotat, doi copii vitregi și o moștenire artistică ce nu s-a estompat niciodată. The New York Times i-a dedicat un necrolog sobru, dar plin de admirație, o recunoaștere a unei vieți trăite intens, demnă de un film în sine.

O româncă ce a sfidat timpul, granițele și convențiile, purtând cu ea eleganța unei epoci și forța unei femei care a știut să strălucească în propria ei lumină.