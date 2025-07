ANCOM: Tarifele sunt extrem de mari prin rețelele mobile prin satelit

Rețelele non-terestre sunt rețele mobile prin satelit, disponibile la bordul avioanelor sau al navelor maritime aflate în ape internaționale, explică ANCOM. Acestea nu sunt reglementate de Uniunea Europeană și nu intră sub incidența regulii „Roam like at home”. Prin urmare, tarifele practicate în cadrul acestor rețele pot fi extrem de mari.

ANCOM atrage atenția că aceste rețele se pot activa automat, dacă telefonul este setat să se conecteze automat la cea mai puternică rețea disponibilă. Astfel, un simplu mesaj sau o actualizare automată poate genera costuri de zeci sau chiar sute de euro.

Autoritatea recomandă mai multe măsuri simple, dar esențiale pentru a evita conectarea accidentală:

Activarea modului avion în timpul zborului sau al călătoriilor pe mare;

Dezactivarea roamingului de date din setările telefonului înainte de îmbarcare;

Verificarea dacă furnizorul oferă opțiunea de dezactivare a roamingului prin satelit și activarea acesteia;

Acordarea de atenție mesajelor de avertizare primite de la operator privind conectarea la o rețea satelitară;

Verificarea manuală a rețelei la care este conectat telefonul.

În plus, chiar dacă este activată o rețea non-terestră, furnizorul are obligația de a trimite un SMS de avertizare, în care sunt precizate tarifele aferente acestor servicii. Dacă traficul de date depășește pragurile de 50 de euro și apoi de 100 de euro, utilizatorul trebuie notificat și întrebat dacă dorește continuarea serviciului.

Când te afli în zona Roam like at home și când nu

Dacă utilizatorul se află în Spațiul Economic European (SEE) și este conectat la o rețea terestră, cum ar fi pe un râu, fluviu, lac sau de-a lungul coastei, el beneficiază în continuare de regulile Roam like at home, explică ANCOM.

Cu alte cuvinte, poate utiliza serviciile mobile fără costuri suplimentare față de cele din țară.

În schimb, odată ce nava se află în ape internaționale sau avionul decolează, este posibilă conectarea la rețele prin satelit. În aceste situații, normele europene privind roamingul nu se mai aplică.

Ce faci dacă primești o factură exagerat de mare

În cazul în care utilizatorul primește o factură nejustificat de mare ca urmare a conectării la o rețea non-terestră, trebuie să urmeze pașii următori: