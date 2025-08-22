Parlamentul din India a adoptat o lege drastică ce interzice complet jocurile de noroc pe internet, după ce un raport guvernamental a arătat că sute de milioane de oameni pierd anual sume uriașe. Noile prevederi vizează platformele de poker, pariuri sportive și aplicațiile de tip „fantasy sports”, extrem de populare în această țară.

India, cea mai populată țară din lume, se confruntă de ani buni cu o explozie a jocurilor de noroc online. Un raport recent al Guvernului de la New Delhi a dezvăluit că aproximativ 450 de milioane de indieni, adică o treime din populație, pierd împreună peste 2,3 miliarde de dolari anual pe platforme de acest tip. Fenomenul a dus la creșterea datoriilor personale, ruina financiară a multor familii și chiar la tragedii cauzate de dependență.

Parlamentul indian a decis, în urma acestor date alarmante, să adopte o legislație strictă care interzice orice formă de jocuri de noroc pe internet. Legea, intitulată „Promovarea și reglementarea jocurilor online”, a fost aprobată de ambele camere și intră imediat în vigoare.

Noile prevederi stabilesc sancțiuni extrem de dure pentru persoanele sau companiile care continuă să organizeze jocuri de noroc online. Cei care încalcă legea riscă până la 5 ani de închisoare, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice. Autoritățile au explicat că măsura urmărește protejarea populației de promisiunile înșelătoare de „îmbogățire rapidă” promovate de platformele prădătoare.

Deși interdicția afectează inclusiv aplicațiile de tip „fantasy sports”, foarte populare datorită cricketului, sportul național al Indiei, guvernul consideră că impactul social negativ al acestor platforme este mult prea mare pentru a fi ignorat.

Legea nu interzice însă toate jocurile online. Sporturile electronice (eSports) și aplicațiile educative sunt exceptate de la noile reguli, fiind considerate utile în dezvoltarea economiei digitale. Guvernul a subliniat că dorește să promoveze aceste segmente ca alternative sănătoase și sigure.

Totuși, industria jocurilor online din India este una dintre cele mai mari din lume și măsura va avea un impact semnificativ asupra economiei. Jucătorii din domeniu au cerut anterior o reglementare mai strictă și taxe mai mari, dar nu o interdicție completă, avertizând că milioane de utilizatori vor migra spre platformele ilegale din străinătate, greu de controlat, conform Reuters.

Guvernul indian a justificat decizia prin mai multe argumente: reducerea dependenței de jocuri, protejarea familiilor de ruină financiară, dar și combaterea unor fenomene grave precum spălarea banilor și finanțarea terorismului. Autoritățile au subliniat că, pe termen lung, costurile sociale ale acestor platforme depășesc cu mult beneficiile economice pe care le-ar putea aduce.

„Această legislaţie vizează reducerea dependenţei, ruinei fianciare şi problemelor sociale provocate de platformele de jocuri prădătoare care prosperă cu promisiuni înşelătoare privind îmbogăţirea rapidă”, a afirmat guvernul de la New Delhi, într-un comunicat de presă.

În plus, cazurile tot mai numeroase de sinucideri cauzate de pierderi la jocuri au accentuat presiunea asupra guvernului de a lua măsuri radicale. Prin această lege, India își propune să reducă drastic fenomenul și să transmită un semnal puternic în lupta împotriva dependenței de jocuri de noroc.

Cu sute de milioane de utilizatori activi, piața jocurilor online din India era considerată una dintre cele mai promițătoare la nivel global. Acum, însă, viitorul acestui sector este incert. Deși industria avertizează că interdicția ar putea alimenta platformele ilegale, autoritățile mizează pe efectul descurajant al pedepselor și pe orientarea populației către alternative sigure și reglementate.