Dacia a dezvăluit modelul „Hipster”, o mașină electrică ultracompactă, care ar putea deveni una dintre cele mai accesibile opțiuni de pe piața europeană.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, noul prototip are o lungime de doar trei metri și o greutate mai mică de 800 de kilograme, ceea ce îl face cel mai scurt model anunțat în Europa la acest moment. Spre comparație, Leapmotor T03, un model chinez aflat deja pe piață, este cu 62 de centimetri mai lung.

Reprezentanții Dacia descriu „Hipster” drept un proiect care reflectă o viziune nouă asupra transportului urban — un echilibru între costuri reduse, eficiență și funcționalitate.

„Hipster este un concept al viziunii îndrăzneţe a Dacia pentru mobilitate locală, accesibilă şi de zi cu zi”, a declarat Katrin Adt, CEO-ul companiei, venită recent de la Mercedes-Benz.

Ea a adăugat că „dacă apare oportunitatea de a-l produce în masă, suntem pregătiţi”.

Conform datelor furnizate de producător, viteza maximă a vehiculului ar urma să fie de aproximativ 90 km/h, iar autonomia estimată este de 150 km.

Dacia subliniază că, în medie, un automobil este condus zilnic pe distanțe mai mici de 40 de kilometri, cu o viteză medie de 56 km/h, ceea ce face ca noul model să răspundă realist nevoilor urbane curente.

Pentru a menține un preț competitiv, Dacia a conceput „Hipster” într-o manieră simplificată, eliminând elementele considerate non-esențiale.

Mașina include scaune din pânză, ferestre acționate manual, un sistem electronic redus la strictul necesar și curele în locul tradiționalelor mânere pentru deschiderea ușilor.

Prototipul prezentat este vopsit într-o singură nuanță — un gri-albastru mat —, care ar putea deveni culoarea standard pentru versiunea de producție.

Această abordare minimalistă urmărește să reducă prețul final, dar și amprenta de carbon asociată producției. Potrivit Dacia, simplificarea designului nu afectează siguranța sau funcționalitatea, ci optimizează costurile de fabricație și întreținere.

„Hipster” se înscrie într-o direcție mai amplă a industriei, care vizează dezvoltarea unor vehicule urbane ușoare și sustenabile. Modelul ar putea deveni unul dintre primii candidați pentru o nouă categorie de mașini electrice pe care Uniunea Europeană o ia în considerare, inspirată din segmentul japonez „Kei Cars”.

Grupurile Renault și Stellantis au susținut ideea introducerii unei categorii noi de mașini mici în legislația europeană. Aceste vehicule ar avea cerințe de siguranță și dotări mai puțin complexe decât modelele convenționale, pentru a permite reducerea greutății și a prețului.

Susținătorii proiectului afirmă că o mașină destinată exclusiv utilizării urbane sau suburbane nu necesită aceleași standarde impuse automobilelor de dimensiuni mari. Prin urmare, o relaxare a reglementărilor ar permite dezvoltarea unor modele mai accesibile, menținând totodată un nivel adecvat de siguranță pentru utilizatorii de zi cu zi.

Dacia atrage atenția asupra evoluției prețurilor din industria auto: între 2001 și 2020, costul mediu al unei mașini noi a crescut cu aproximativ 63%. În acest context, compania consideră că piața europeană are nevoie urgentă de modele electrice la prețuri reduse, adaptate consumatorilor care nu își permit vehicule din gama superioară.

În eventualitatea în care Uniunea Europeană va aproba noua categorie de vehicule mici, producătorii vor trebui să respecte anumite cerințe de localizare a producției.

„Reglementările vor impune, cu siguranţă, ca vehiculul să fie produs în Europa. De asemenea, trebuie să dezvoltăm modelul industrial care vine odată cu acesta”, a explicat David Durand, directorul de design al mărcii Dacia, într-o declarație pentru Reuters.

Afirmația sugerează că Dacia se pregătește pentru o producție locală, posibil în România sau în alte uzine europene ale grupului Renault. Această strategie ar susține atât economia regională, cât și obiectivele Uniunii privind reducerea dependenței de importurile asiatice, în special din China.

Prin proiectul „Hipster”, Dacia încearcă să demonstreze că un vehicul electric poate fi și accesibil, și european. Dacă Uniunea Europeană va sprijini acest tip de inițiativă, segmentul auto ar putea trece printr-o nouă etapă de transformare, marcată de apariția unei categorii complet noi de mașini electrice de oraș.