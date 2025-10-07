Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, nu intenționează să se asocieze cu fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, chiar dacă scopul ar fi înlăturarea liderului AUR, George Simion. Becali a precizat că sprijinul său politic ar putea exista doar în anumite condiții și a reiterat că nu dorește „tovărășie” cu Georgescu.

El a explicat că, în opinia sa, o eventuală colaborare ar fi posibilă doar pentru a-l „învăța pe Georgescu ce înseamnă credința și ortodoxia”, subliniind că nu ar accepta o asociere politică fără o bază religioasă comună. Potrivit lui Becali, dacă Georgescu ar renunța la ceea ce el a numit „prostiile eretice”, ar putea exista o formă de colaborare.

„Eu nu fac asociere cu Georgescu. Ori îl susțin pe el, ori mă susține el pe mine – nu tovărășie cu el! Ori îl susțin eu ca să scăpăm de Simion, ori mă susține el pe mine să scape de pușcărie. Să scape, că după aia îi dau eu grațiere. Eu când dau cuvântul, e cuvânt! Nu tovărășie cu el! Sau… fac tovărășie cu el, dar doar ca să-l învăț ce înseamnă credința, să-i spun ce e ortodoxia. Și dacă înțelege și termină cu prostiile alea eretice, atunci fac și tovărășie”, a declarat Becali într-o intervenție telefonică la ProSport,

Finanțatorul FCSB a criticat și modul în care Georgescu abordează subiectele religioase în spațiul public, afirmând că acesta ar vorbi despre credință „fără a fi înțeles esența ortodoxiei”. Becali a comentat că Georgescu s-ar exprima adesea în discuții cu jurnaliști „care nu au habar de credință” și că „trezirea în conștiință nu se face prin bagabonțeală pe TikTok”.

„El, când vorbește despre credință, voi nu pricepeți! Vorbește cu Cristoiu, cu Tucă — păi ăia habar n-au, «maestre în sus, maestre în jos!» Habar n-au! El vorbește de trezirea în conștiință… păi, bă, trezirea în conștiință nu se face cu bagabonțeală (n.r. vagabonțeală) pe TikTok. Eu nu fac asociere cu Georgescu. Ori îl susțin pe el, ori mă susține el pe mine – nu tovărășie cu el! Ori îl susțin și eu ca să scăpăm de Simion, ori mă susține el pe mine să scape de pușcărie. Să scape, că după aia îi dau eu grațiere. Eu când dau cuvântul, e cuvânt!”, a adăugat finanțatorul FCSB.

În cadrul aceleiași intervenții, Becali a declarat că ar putea înființa un partid politic în cazul în care Simion nu va fi „doborât” din fruntea AUR. El a precizat că nu are „dușmănie” personală cu Simion, dar consideră că liderul AUR „ar aduce un potop de nenorociri” dacă ar ajunge la conducerea României.

Becali a mai spus că relațiile sale cu George Simion s-au deteriorat după ce s-a retras din AUR, în martie 2025, menționând că a fost jignit public de acesta pe TikTok, unde liderul AUR l-ar fi numit „Iuda”. De atunci, între cei doi au avut loc mai multe schimburi de replici acide în spațiul public.