Fostul șef al statului a comentat acuzațiile privind o posibilă implicare a Federației Ruse în procesul electoral, precizând că acestea nu i se par credibile. El a arătat că, deși raportul prezentat de autorități menționează existența unor mii de conturi create în Rusia și activate în ziua votului, acest lucru nu dovedește o influență reală asupra rezultatului.

Traian Băsescu a afirmat că ideea conform căreia Moscova ar fi reușit să orienteze votul românilor este nerealistă. În opinia sa, dacă Rusia ar fi dorit să intervină în procesul electoral, ar fi acționat prin metode mai sofisticate, fără a lăsa urme vizibile. Fostul președinte a adăugat că asocierea automată dintre conturile rusești și rezultatul alegerilor reprezintă o concluzie pripită și nefondată.

„Nu mă poate convinge nimeni că rușii sunt atât de puternici în România încât să ne pună președinte. Nu este posibil, pe de o parte. Pe de altă parte, este clar că a fost o propagandă moscovită puternică lansată în spațiul public românesc și m-am uitat, am văzut și ce scrie în acel raport cu care s-a dus domnul președinte la Copenhaga. Faptul că din 2022-2023 erau create câteva mii de conturi în Federația Rusă, undeva, care au fost activate cu câteva ore înainte de vot și, în acel moment s-au dat peste 2 milioane și ceva de voturi pentru Călin Georgescu. Ori, faptul că aceste conturi au fost create, se pare, în Federația Rusă, i-au dus pe toți cu gândul la faptul că rușii au fost. Eu nu cred că rușii sunt atât de proști încât să pună conturile în rețelele lor și cu ele să încerce să schimbe opțiunile de vot în România. Dacă erau rușii, trebuiau să le pună prin Malta, prin Africa, prin altă parte, dar nu în Federația Rusă. Ăsta este un argument care pentru mine este greu de combătut până una alta”, a spus fostul președinte la România TV.

Traian Băsescu a criticat dur modul în care s-au desfășurat alegerile din 2024, susținând că principalele probleme au fost de natură internă. El a spus că partidele din coaliția majoritară au creat „un ghiveci electoral” prin decizia de a organiza mai multe tipuri de alegeri în aceeași perioadă.

Fostul președinte a explicat că suprapunerea alegerilor europarlamentare cu cele locale a generat confuzie în rândul alegătorilor și a arătat lipsă de respect față de democrație. În plus, calendarul ulterior al scrutinelor, care a cuplat alegerile prezidențiale cu cele parlamentare, a fost, potrivit lui Băsescu, o decizie fără precedent în statele europene civilizate.

„Dar marea problemă este că noi am creat condiții să se facă din alegeri un ghiveci. Un ghiveci cu totală lipsă de respect pentru alegători, cu mult dispreț pentru democrație, partidele din coaliția majoritară au pus în aceeași zi europarlamentarele cu localele. Cine, ce a înțeles din programul primarilor și cine și ce a înțeles din programul europarlamentarilor? Pe urmă s-a venit cu o culme a disprețului față de alegător. Alegerile prezidențiale și parlamentare au fost cuplate, s-a desfășurat primul tur la alegerile prezidențiale, a urmat după o săptămână turul de la alegerile legislative și pe urmă turul doi de la prezidențiale. Așa ceva nu există în istoria electorală a țărilor civilizate. Cei care au profitat au fost rușii, care au intervenit puternic de tot cu propaganda pe timpul campaniei și în ultimele zile. Ei nu au reușit să valorifice șansa pe care o aveau cu Călin Georgescu, care era un naționalist, să zicem, sau legionar, sau cum vrem sau cum ne vine la gură, că i s-a spus în toate felurile”, a mai spus Băsescu.

În ceea ce privește candidatura lui Călin Georgescu, Traian Băsescu a respins ideea că acesta ar fi fost susținut de Rusia. El a precizat că Georgescu este un om format în instituțiile românești, cu experiență în administrația centrală și în misiuni temporare la nivel internațional.

Băsescu a amintit că l-a cunoscut personal pe Călin Georgescu în perioada în care era președinte și că acesta a ocupat funcții în Ministerul Mediului și Ministerul de Externe. În opinia sa, ascensiunea lui Georgescu în cursa electorală nu a fost rezultatul unei influențe externe, ci al unor greșeli administrative și de strategie din partea partidelor românești.

Traian Băsescu a concluzionat că anularea alegerilor din 2024 a fost o consecință directă a problemelor interne și a deciziilor neinspirate ale autorităților române. El a subliniat că vina nu aparține influenței străine, ci „prostiei românești”, cum a numit-o, referindu-se la greșelile de organizare și la modul defectuos în care au fost gestionate procesele electorale.