Președintele Nicușor Dan se pregătește să restructureze semnificativ echipa de la Palatul Cotroceni, urmând să îi demită pe șapte dintre cei unsprezece consilieri prezidențiali pe care îi are în prezent.

Decretele ar urma să fie semnate luni, 6 octombrie, iar noile nominalizări vor deveni oficiale de la 1 noiembrie.

Dintre actualii consilieri, doar patru își vor păstra funcțiile, potrivit surselor G4Media:

Mihai Șomordolea, care conduce Departamentul Securității Naționale și este secretar al CSAT,

Simona Maftei, șefa Cabinetului Președintelui,

Delia Dinu, responsabilă cu Departamentul Protocolului,

Florin Vlădică, director al Oficiului Informații Integrate, parte din Departamentul Securității Naționale.

Ceilalți șapte consilieri de la Palatul Cotroceni ar urma să părăsească posturile: Cristian Diaconescu, Luminița Odobescu, Radu Burnete, Mariana Costea, Cătălin Galer, Gabriel Pișcociu și Lenuța Cobuz.

Surse G4Media indică faptul că printre noii consilieri se vor număra diplomatul Marius Lazurca și avocatul Cosmin Soare Filatov, ale căror numiri urmează să fie oficializate săptămâna viitoare. De asemenea, fostul premier Ludovic Orban este vehiculat pentru o poziție de consilier prezidențial, la fel ca diplomatul și profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

O altă variantă aflată în discuție este Theodor Paleologu, însă nu este clar dacă acesta va accepta funcția, în condițiile în care ar trebui să renunțe la activitățile sale academice și profesionale curente.

Pe de altă parte, avocatul Cosmin Soare Filatov, unul dintre viitorii consilieri ai președintelui, figurează pe site-ul Biroului Electoral Central ca reprezentant al Partidului România în Acțiune, formațiune care l-a sprijinit pe Mircea Geoană la alegerile prezidențiale din 2024.

Filatov activează în cadrul casei de avocatură Leaua Damcali Deaconu Paunescu (LDDP), care a oferit consultanță juridică Primăriei Capitalei în timpul mandatelor lui Nicușor Dan.

Filatov a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea București (2008-2012), master în Drept privat la aceeași universitate (2012-2013), a urmat doctorat în Drept, în domeniul Patrimoniu cultural la Universitatea București (2017-2020), apoi doctorat în același domeniu la Universitatea din Lille (2019-2021).

A publicat articole de specialitate privind legislația patrimoniului cultural, urbanism și energii regenerabile.