Președintele Nicușor Dan urmează să anunțe, săptămâna viitoare, un nou val de numiri în cadrul Administrației Prezidențiale, vizând completarea echipei de consilieri.

Potrivit informațiilor G4Media, printre persoanele luate în calcul se numără diplomatul Marius Lazurca și avocatul Cosmin Soare Filatov, care ar putea fi desemnați consilieri prezidențiali.

De asemenea, fostul premier Ludovic Orban este vehiculat pentru o funcție de consilier la Cotroceni. Numele său a fost asociat campaniilor prezidențiale din 2024 și 2025, când i-a sprijinit pe Elena Lasconi, respectiv pe Nicușor Dan.

Alte surse au indicat și posibilitatea ca Valentin Naumescu, diplomat și profesor de relații internaționale la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, să fie cooptat în echipa prezidențială.

În același timp, Theodor Paleologu este analizat ca variantă pentru un post de consilier, însă nu este clar dacă acesta va accepta să renunțe la activitatea academică și la cursurile pe care le susține.

Pe de altă parte, sursele citate susțin că actualii consilieri prezidențiali Cristian Diaconescu, care coordonează Cancelaria Președintelui și Departamentul Securității Naționale, și Luminița Odobescu, responsabilă de Afaceri Europene, vor părăsi funcțiile în luna următoare.

Marius Lazurca, vehiculat drept propunerea lui Nicușor Dan pentru conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE), a fost rechemat din postul de ambasador al României în Mexic printr-un decret publicat în Monitorul Oficial. Liderii coaliției, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, ar fi primit cu răceală propunerile șefului statului privind numirile la vârful serviciilor secrete – avocatul Gabriel Zbârcea la SRI și Lazurca la SIE.

Conform legislației, președintele României formulează propunerile pentru conducerea serviciilor de informații, însă numirile trebuie validate prin vot în Parlament.

Noile mutări vin în contextul în care Administrația Prezidențială are mai multe posturi vacante, printre care se numără departamentele de Politică Externă, Afaceri Europene, Educație, Sănătate Publică, Constituțional-Legislativ, Comunicare Publică și Purtător de cuvânt.

Într-un interviu acordat Antena 3, Nicușor Dan explica, în luna septembrie, că întârzierile în procesul de numire a consilierilor s-au datorat priorităților imediate legate de coaliția de guvernare, deficitul bugetar și reprezentarea externă a României.

Președintele a menționat că are deja în vedere o serie de nume pentru aceste posturi și că intenționează să anunțe „un pachet consistent” de consilieri într-o singură etapă.

Șeful statului a adăugat că Marius Lazurca ar fi, în opinia sa, „o persoană potrivită” pentru o poziție-cheie la Cotroceni, sugerând că decizia finală privind componența echipei sale prezidențiale va fi făcută publică în perioada imediat următoare.