Începând cu luna octombrie, băncile din Germania și din întreaga zonă euro vor implementa măsuri noi pentru transferurile bancare. Noile reguli, stabilite prin Directiva Europeană pentru Servicii de Plăți PSD3, impun verificarea numelui beneficiarului și a numărului IBAN la fiecare transfer.

Instituțiile financiare avertizează că neconformarea clienților cu aceste reglementări poate duce la blocarea sau, în unele cazuri, la închiderea contului.

Băncile comerciale, cum sunt Volksbank și Sparkasse, au început deja să trimită notificări clienților. În acestea se menționează că, dacă deținătorul contului nu confirmă că a luat la cunoștință noile reguli, instituția poate rezilia relația contractuală. Acest mesaj a generat incertitudine în rândul clienților care depind de transferurile rapide pentru activități zilnice.

Pe de altă parte, instituții financiare private, cum este Deutsche Bank, au precizat că consimțământul clienților nu este necesar, deoarece modificările intră automat în vigoare conform legii europene. Cu toate acestea, divergențele între bănci au contribuit la neliniștea publicului, scrie Ziarul Românesc.

Începând cu 9 octombrie, fiecare transfer efectuat online va fi supus unui mecanism de verificare a corectitudinii datelor. Sistemul compară numele beneficiarului cu IBAN-ul introdus de client și afișează un indicator vizual similar unui semafor.

Lumina verde indică faptul că datele sunt corecte și transferul poate fi realizat fără restricții. Lumina galbenă semnalează discrepanțe minore, cum ar fi o literă greșită în nume sau în denumirea firmei. Lumina roșie avertizează că datele nu corespund și că transferul ar putea ajunge la un destinatar neautorizat.

În cazul în care semaforul afișează roșu, clientul trebuie să decidă dacă vrea să continue transferul sau nu. Experții bancari subliniază că această verificare are drept scop prevenirea fraudelor și reducerea riscului ca banii să fie trimiși către conturi false.

Mulți cetățeni se întreabă cum vor fi afectate plățile regulate, inclusiv pensiile și alocațiile pentru copii. Deutsche Rentenversicherung a confirmat că va utiliza opțiunea Opt-Out prevăzută în reglementare și nu va verifica numele beneficiarilor la transferul acestor sume. Astfel, chiar dacă există erori minore în date, plățile vor fi efectuate ca până acum.

Această decizie reduce riscul ca persoanele care depind de plăți recurente să întâmpine probleme în accesarea banilor lor. În același timp, autoritățile recomandă beneficiarilor să verifice periodic conturile pentru a se asigura că sumele au fost virate corect.

Deși băncile private consideră că acceptul clienților nu este obligatoriu, unele instituții, precum Volksbank și Sparkasse, au anunțat că neconfirmarea acordului poate duce la restricționarea accesului la cont sau chiar la închiderea acestuia.

Organizațiile pentru protecția consumatorilor au atras atenția că aceste măsuri sunt uneori exagerate, dar sfătuiesc clienții să trateze cu seriozitate corespondența primită de la bancă.

Clienții sunt îndemnați să citească cu atenție notificările și să confirme schimbările dacă li se solicită, pentru a evita posibile întreruperi ale serviciilor bancare. Aceasta este o măsură preventivă care poate reduce confuzia și problemele legate de accesul la cont.

Modificările fac parte dintr-o strategie mai amplă a Uniunii Europene pentru creșterea siguranței în tranzacțiile online. Pe lângă verificarea corectitudinii datelor beneficiarului, începând din octombrie, transferurile instant vor fi obligatorii în întreaga zonă euro.

Aceasta înseamnă că sumele transferate trebuie să ajungă în contul destinatarului în câteva secunde, fără costuri suplimentare. Măsurile urmăresc nu doar reducerea fraudei, ci și creșterea eficienței sistemului bancar, oferind utilizatorilor un nivel sporit de securitate și transparență