Pentru a spori protecția locatarilor, autoritățile vor ca locuințele noi să fie echipate obligatoriu cu sisteme de prevenire a incendiilor, precum detectoarele de fum, înainte de a fi scoase la vânzare.

Inițiativa legislativă se află momentan în consultare publică. Într-un deceniu, incendiile domestice au curmat viețile a peste 1.300 de persoane și au mistuit mai bine de 40.000 de locuințe. Prin noile măsuri propuse, autoritățile speră să pună capăt acestui bilanț sumbru.

Noile complexuri rezidențiale vor trebui dotate, prin lege, cu echipamente complete de protecție împotriva incendiilor – de la detectoare de fum și sisteme de alarmare, până la hidranți și instalații de evacuare a fumului. Fără aceste dotări, vânzarea locuințelor nu va fi permisă. Autoritățile subliniază că aceste măsuri sunt vitale pentru siguranța celor care le vor locui.

„Este primul lucru și cel mai important să protejăm viețile. Detectorul de fum reacționează la fumul pornit de la incendii fum mocnit. Au pe lângă detectorul de fum și detector de temperatură și când depășește un anumit prag, atunci ne avertizează că există posibilitatea unui incendiu datorită creșterii temperaturii în zona protejată”, spune Aurel Anghel, specialist în sisteme de siguranță și securitate.

Specialiștii explică faptul că detectorul de fum trebuie instalat pe tavan și că eficiența sa este maximă doar dacă fiecare încăpere dispune de un astfel de aparat. Printr-un test simplu, realizat cu ajutorul unui spray special, se poate demonstra rapiditatea cu care dispozitivul reacționează la prezența fumului.

Noile cerințe nu se vor aplica clădirilor ridicate înainte de anul 2000. În trecut, regulamentele impuneau doar existența unor trasee de evacuare și a unor căi de acces libere. Abia din 2018 a fost introdusă obligația ca blocurile cu peste cinci etaje să fie prevăzute cu o conductă specială, destinată conectării la autospecialele pompierilor în caz de incendiu.

De la începutul anului, focul a distrus mai bine de 2.500 de locuințe, iar aproape o sută de persoane și-au pierdut viața. Majoritatea incendiilor au izbucnit în timpul nopții, când oamenii dormeau — moment în care un sistem de detecție ar fi putut salva numeroase vieți.

Dacă va fi adoptat, proiectul de lege nu va impune schimbări pentru proprietarii clădirilor vechi. Totuși, avertizează pompierii, tocmai aceste imobile sunt cele mai vulnerabile în fața incendiilor.

„Ar fi benefic pentru toți să avem astfel de detectoare, având în vedere că ele nu sunt foarte scumpe. Într-adevăr, aceste echipamente au un preț de achiziție relativ mic însă suntem mai mult în a recomanda, pentru că la nivel național este complicat să impui o obligație și să nu poți să o verifici”, spune Sergiu Gherman, Șeful Direcției Prevenire IGSU.

Dezvoltatorii imobiliari susțin că instalarea echipamentelor de siguranță nu ar trebui să crească prețul unui apartament nou cu peste 1.500 de euro.

Potrivit noilor prevederi propuse, dezvoltatorii vor trebui să dovedească faptul că respectă normele de siguranță la incendiu și în cazul parcărilor subterane care dispun de mai mult de zece locuri.

Parcările subterane vor trebui dotate cu senzori de gaz și monoxid de carbon, dispozitive de detecție a fumului și un sistem complet de alarmare și intervenție la incendiu. În lipsa acestor instalații, dezvoltatorii nu vor putea obține certificatul necesar pentru vânzarea locuințelor, iar sancțiunile pot atinge până la 50.000 de lei.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va publica lunar, pe site-ul oficial, o evidență actualizată a tuturor clădirilor din țară care dețin autorizație de securitate la incendiu.