Adrian Pintea a explicat că, în ciuda discuțiilor privind eventuale măsuri de austeritate, fermierii nu vor fi afectați, iar toate schemele de plată existente vor fi derulate și anul viitor. El a subliniat că Ministerul Agriculturii are deja alocate sumele necesare pentru plățile aferente anului 2025.

Potrivit acestuia, începând cu data de 16 octombrie vor fi efectuate plățile pentru cererile depuse, peste 700.000 de beneficiari urmând să primească fondurile aferente. Ministerul Agriculturii a primit la ultima rectificare bugetară fondurile necesare, ceea ce permite demararea plăților în valoare totală de peste un miliard de euro.

Oficialul a arătat că pentru anul 2026 se păstrează toate formele actuale de sprijin, iar ministerul analizează posibilitatea de a introduce programe noi, în funcție de nevoile identificate în teren.

„În ceea ce priveşte toate măsurile pe care noi le auzim, măsuri de austeritate, în ceea ce priveşte strict sprijinirea fermierilor, asta pot să-i asigur că tot ceea ce înseamnă formele de sprijin pe care Ministerul Agriculturii le-a acordat în anul 2025, acestea se vor derula toate şi în anul 2026, lucru cel mai important, fiindcă au fost tot felul de discuţii. Partea cea mai importantă este atunci când ai banii şi iată că vine 16 octombrie, dată la care vor începe plăţile aferente anului 2025. Pentru cererile depuse, peste 700.000 de beneficiari îşi aşteaptă plata. La ultima rectificare de buget, Ministerul Agriculturii a primit banii necesari, astfel că, începând cu 16 octombrie, avem pregătit peste 1 miliard de euro pe care vrem să-i acordăm fermierilor noştri ca şi formă de sprijin pentru cererile anului 2025, iar pentru 2026, repet, toate formele de sprijin şi, de ce nu, şi altele noi”, a declarat, presei, Adrian Pintea.

Secretarul de stat a mai precizat că, până la sfârșitul lunii noiembrie, se va închide exercițiul financiar 2014–2020 și că vor rămâne câteva zeci de milioane de euro neutilizați. Aceste sume, potrivit lui Adrian Pintea, ar putea fi redirecționate către alte forme de sprijin sau programe care vor fi lansate în 2026, pentru a răspunde nevoilor actuale ale fermierilor.

Oficialul a afirmat că viitorul agriculturii românești depinde de capacitatea fermierilor de a se asocia. El a explicat că formele asociative pot asigura eficiență și performanță atât în sectorul vegetal, cât și în cel zootehnic.

Pintea a arătat că, deși mulți fermieri au rămas reticenți după experiențele din perioada comunistă, tot mai multe asociații funcționează acum eficient și transparent. Acesta a subliniat că, prin asociere, fermierii pot obține prețuri mai bune, acces mai ușor la finanțare și o putere de negociere mai mare pe piață.