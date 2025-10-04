Traian Băsescu a spus că în anul 2024 organizarea alegerilor a contrazis orice principiu democratic. El a arătat că partidele au decis să comaseze mai multe tipuri de alegeri, amestecând localele cu europarlamentarele și intercalând scrutinul legislativ între tururile alegerilor prezidențiale.

În opinia sa, această decizie a provocat confuzie și a afectat înțelegerea campaniei electorale, mai ales în cazul alegerilor pentru Parlamentul European.

„Ce s-a făcut în anul 2024 este împotriva oricărui proces democratic legat de alegeri. S-au combinat, le-au amestecat, au pus localele cu europarlamentarele. Ce campanie s-a făcut pentru europarlamentare, cine a înțeles ceva? Pe urmă au intercalat între turul 1 și 2 legislativele. Cine a avut interes să provoace asemenea neînțelegeri și conflicte de interese ale unor alegeri curate?”, a declarat Băsescu, sâmbătă, la Realitatea Plus.

Băsescu a subliniat că nu Rusia este cea care a compromis alegerile, ci România însăși, prin modul în care acestea au fost organizate. El a explicat că, pe fondul neregulilor interne, Rusia a profitat de ocazie pentru a se implica indirect, prin campanii de influență.

„Cine a amestecat alegerile din 2024? Rușii? Pe fondul incorectitudinii pe care am generat-o în procesul electoral, sigur că nici rușii nu au stat degeaba. Li s-a ivit ocazia să bage bățul în gard.”, a explicat el.

Fostul președinte a acuzat principalele partide din coaliția de guvernare — PSD, PNL și UDMR — că au indus electoratul în eroare și au creat cadrul favorabil pentru ingerințe externe.

Potrivit acestuia, formațiunile politice care au organizat alegerile din 2024 poartă o mare parte din vină pentru atmosfera tensionată și confuzia creată în jurul procesului electoral.

„Partidele au o mare responsabilitate în fiasco-ul electoral de anul trecut. Ele au creat condițiile ca rușii să mai toarne și ei gaz pe foc… PSD, PNL, UDMR, cei care au făcut înțelegerea pentru prostituția electorală care s-a petrecut în România în 2024.”, a continuat acesta.

Băsescu a amintit că România a primit anterior avize din partea Comisiei de la Veneția, care avertizau că organizarea simultană a mai multor tipuri de alegeri contravine bunelor practici europene. El a spus că aceste recomandări au fost ignorate, iar autoritățile au decis să suprapună alegeri locale, europarlamentare și parlamentare, deși acest lucru nu se întâlnește în alte state ale Uniunii Europene.

În cadrul intervenției sale, fostul președinte a comparat situația din România cu cea din Republica Moldova, unde în același an au avut loc alegeri prezidențiale și un referendum, fără ca Rusia să influențeze decisiv procesul electoral.

El a afirmat că acolo partidele nu au intrat într-un joc politic care să faciliteze intervențiile externe, spre deosebire de România, unde principalele responsabilități pentru situația din 2024 aparțin, în opinia sa, actorilor politici interni.

„De ce acolo nu au reușit rușii să interfereze alegerile, iar în România au reușit să ne facă să anulăm alegerile? Pentru că acolo partidele nu s-au complăcut în a intra într-un joc care să favorizeze intervenția rușilor. Principalii responsabili de ce ni s-a întâmplat în 2024 sunt românii”, a mai spus fostul președinte.

Băsescu a spus că, deși Kremlinul a urmărit să influențeze opinia publică românească, partidele românești au avut cel mai mare rol în distorsionarea procesului electoral, prin modul în care au organizat și combinat alegerile în funcție de propriile interese.

Declarațiile fostului președinte au venit în contextul publicării raportului Administrației Prezidențiale, prezentat de președintele Nicușor Dan în fața liderilor europeni, în cadrul unei reuniuni a Comunității Politice Europene.

Documentul arată că România a fost ținta principală a unor campanii hibride desfășurate de actori afiliați Federației Ruse, în contextul alegerilor din 2024.

Potrivit raportului, scopul acestor acțiuni a fost modelarea opiniei publice, destabilizarea deciziilor guvernamentale și slăbirea coeziunii sociale. Autorii raportului descriu metodele folosite, care au inclus atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, microtargetare și tehnici de inginerie socială menite să influențeze electoratul.

În raport se menționează că principalii colaboratori ai candidatului la președinție Călin Georgescu au avut legături directe cu Federația Rusă. Este menționat cazul lui Horațiu Potra, fost luptător în Legiunea Străină Franceză, care conduce o companie de mercenari activă în Congo, având contracte de protecție a unor obiective strategice și de instruire a forțelor locale.

Conform documentului, Potra ar avea legături directe cu personalul Ambasadei Rusiei la București și ar fi efectuat mai multe deplasări la Moscova.