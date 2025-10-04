Nu e nimic mai plăcut decât să ai un câine pufos lângă tine, gata să-ți ofere îmbrățișări calde. Din fericire pentru stăpânii de câini, se pare că joaca cu cel mai bun prieten blănos, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, i-ar putea ajuta să fie mai puțin stresați, scrie The Healthy.

Un nou studiu publicat în Plos One și-a propus să afle cum ar putea interacțiunile om-câine să reducă nivelul de stres. Pentru a face acest lucru, 12 cercetători din Thailanda și unul din America „au investigat simultan nivelurile de stres și biomarkerii asociați la câini și la studenți”.

Aceștia au analizat concentrațiile de cortizol salivar (cantitatea de hormon de stres prezent în salivă), tensiunea arterială și pulsul a 122 de studenți cu vârsta de 18 ani sau peste, care „experimentau stres moderat până la ridicat”. De asemenea, au colectat saliva și materiile fecale ale celor șase câini participanți, atât masculi, cât și femele, cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani.

Niciunul dintre câini – cinci chihuahua și un câine ciobănesc de Shetland – nu a mai fost implicat anterior într-o „intervenție asistată de câini”, iar proprietarii lor nu au fost prezenți în timpul studiului.

Cercetătorii au examinat participanții înainte de o întâlnire cu un câine, cu puțin timp înainte de interacțiunea cu un câine și la 15 minute după ce s-au jucat cu un câine.

Jocul a inclus:

Privirea sau zâmbetul adresate câinelui

Rostirea numelui câinelui

Atingerea sau mângâierea câinelui

Oferirea unor recompense câinelui

Ținerea în brațe sau îmbrățișarea câinelui

Cercetătorii au descoperit că doar „așteptarea interacționării cu câinii” a redus nivelul de stres al elevilor, precum și pulsul și cortizolul salivar. Participanții au raportat niveluri de stres și mai scăzute după ce au interacționat cu câinele și i-au aflat numele și trăsăturile de personalitate.

Cea mai semnificativă schimbare a apărut după ce elevii s-au jucat cu câinele, când nivelul lor de stres a scăzut cu 33,5%.

Câinii, care erau sănătoși și „se simțeau confortabil cu străinii” păreau să experimenteze și o îmbunătățire a dispoziției. Cercetătorii au remarcat că „păreau să se bucure de interacțiunea cu elevii și au prezentat semne de afecțiune și implicare, ceea ce sugerează că activitatea suprarenală crescută și concentrațiile mai mari de cortizol s-au datorat stimulării pozitive, nu stresului negativ”.

Discutând despre relația om-câine, autorii studiului au explicat că simpla vedere, auz, atingere și joaca cu câinii pot oferi un sprijin valoros oamenilor care se confruntă cu stres. „Această corelare emoțională este unică și distinctă de interacțiunile om-om în timpul sesiunilor de consiliere, deoarece câinii îi pot ajuta pe elevi să se simtă mai în largul lor și mai puțin preocupați de evaluare”, susțin autorii.

Studiul nu a inclus niciun participant care „a raportat o frică, o antipatie sau o alergie față de câini”.

Autorii studiului recunosc că sunt necesare mai multe cercetări și sugerează că un studiu mai lung ar oferi rezultate mai fiabile. Totuși, cred că atât câinii certificați, cât și cei necertificați ar putea fi benefici pentru sănătatea mintală a oamenilor.