Informația pe care proprietarii de câini nu o știau. Mii de ani de evoluție au oferit câinilor modalități speciale de a se conecta la vocile, fețele și chiar la chimia creierului uman.

De la regiunile creierului dedicate procesării vorbirii, până la „hormonul iubirii” sau oxitocina, care crește atunci când ne privim în ochi, mintea câinelui este programată să perceapă ceea ce simți.

Dovezile acestei inteligențe emoționale extraordinare încep chiar din creier, conform Sciencealert.

Creierul câinilor are zone care sunt sensibile la voce, similare cu cele ale oamenilor. Într-un studiu de imagistică cerebrală, cercetătorii au descoperit că aceste animale de companie posedă regiuni de procesare a vocii în cortexul temporal, care se aprind ca răspuns la sunetele vocale.

Câinii nu reacționează doar la orice sunet, ci și la tonul emoțional al vocii stăpânului. Scanările cerebrale arată că sunetele încărcate emoțional – un râs, un plânset, un strigăt – activează cortexul auditiv și amigdala câinilor – o parte a creierului implicată în procesarea emoțiilor.

Câinii sunt buni cititori ai fețelor oamenilor. Atunci când li se arată imagini cu fețe umane, câinii prezintă o activitate cerebrală crescută.

Un studiu a descoperit că o față umană familiară activează centrele de recompensă și centrele emoționale ale unui câine – ceea ce înseamnă că și creierul acestui animal de companie procesează expresiile stăpânului, nu în cuvinte, ci în sentimente.

Câinii nu doar observă emoțiile, ci le pot și „prinde”. Cercetătorii numesc asta ”contagiune emoțională”, o formă de bază de empatie în care un individ oglindește starea emoțională a altuia. Un studiu din 2019 a descoperit că anumite perechi câine-om au avut tipare cardiace sincronizate în perioadele stresante, bătăile inimii lor oglindindu-se reciproc.

Această contagiune emoțională nu necesită un raționament complex – este mai degrabă o empatie automată, care decurge dintr-o legătură strânsă. Căscatul sau scâncetele empatice ale câinelui se datorează, probabil, asocierii învățate și emoționale.

Cea mai remarcabilă descoperire în ceea ce privește legătura dintre câini și oameni ar putea fi conexiunea chimică pe care o împărtășim. Atunci când câinii și oamenii stabilesc un contact vizual blând, ambii experimentează o creștere a nivelului de oxitocină, adesea numită „hormonul iubirii”.

Într-un studiu, proprietarii care au susținut priviri reciproce lungi cu câinii lor au avut niveluri semnificativ mai mari de oxitocină, la fel și câinii lor.

Această buclă de feedback a oxitocinei consolidează legătura dintre om și câine. Acest efect este specific câinilor domesticiți.

Dincolo de contactul vizual, câinii sunt foarte pricepuți la citirea limbajului corpului uman și a expresiilor faciale. Experimentele demonstrează că pot distinge o față zâmbitoare de o față furioasă, chiar și în fotografii.

Câinii prezintă o subtilă tendință spre emisfera dreaptă atunci când procesează indicii emoționale.

Ei tind să privească spre partea stângă a feței unui om atunci când evaluează expresiile, model observat și la oameni și primate. În plus, pot chiar să adulmece emoții.

Într-un studiu din 2018, câinii expuși la transpirația persoanelor speriate au prezentat mai mult stres decât câinii care au mirosit transpirația „fericirii”.

Cum au devenit câinii atât de atenți la emoțiile umane? Răspunsul constă în călătoria lor evolutivă alături de oameni.

Câinii au creiere mai mici decât strămoșii lor, lupi sălbatici, dar în procesul de domesticire, creierele lor s-ar putea să se fi reprogramat pentru a spori inteligența socială și emoțională.