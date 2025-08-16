Informație pentru stăpânii de câini. În același timp, cercetările au demonstrat consecințele negative ale nivelurilor mari stres. Acestea includ rate crescute de cancer, boli de inimă, afecțiuni autoimune și chiar demență. Presupunând că viața de zi cu zi a oamenilor nu va deveni mai puțin stresantă, sunt necesare modalități simple și eficiente de a atenua aceste efecte, scrie The Conversation. Conform publicației, aici pot fi de mare ajutor câinii.

Cercetătorii de la Institutul pentru Conexiunea Om-Animal din cadrul Universității din Denver au analizat efectele pe care animalele de companie le au asupra oamenilor.

Zeci de studii din ultimii 40 de ani au confirmat că animalele de companie îi ajută pe oameni să se simtă mai relaxați. Acest lucru ar explica fenomenul tot mai mare al celor care se bazează pe câini, ca sprijin emoțional, pentru a-i ajuta să treacă peste problemele din viața de zi cu zi.

De asemenea, s-a demonstrat că proprietarii de câini au un risc de deces cu 24% mai mic și o șansă de patru ori mai mare de a supraviețui, cel puțin un an, după un atac de cord.

Un nou studiu sugerează că, asupra oamenilor, câinii ar putea avea un efect mai profund și mai complex din punct de vedere biologic decât credeau anterior oamenii de știință. Asta poate avea implicații profunde pentru sănătatea umană.

Răspunsul uman la stres este un set fin și coordonat de diverse căi fiziologice. Studiile anterioare privind efectele câinilor asupra stresului uman s-au concentrat doar pe o singură cale.

Pentru acest studiu, s-au măsurat mai mulți indicatori biologici ai stării organismului, sau biomarkeri, din ambele căi principale de stres ale organismului. Acest lucru a dus la o imagine mai clară a modului în care prezența unui câine afectează stresul în corpul uman.

Căile de stres analizate au fost axa hipotalamo-hipofizo-adrenală (HPA) și axa simpatoadrenală medulară (SAM).

Când o persoană trece printr-un eveniment stresant, axa SAM acționează rapid, declanșând un răspuns de tip „luptă sau fugi” care include o creștere bruscă a nivelului de adrenalină, ducând la o explozie de energie care ne ajută să facem față amenințărilor. Acest răspuns poate fi măsurat prin intermediul unei enzime numite alfa-amilază.

În același timp, dar puțin mai lent, axa HPA activează glandele suprarenale pentru a produce hormonul cortizol. Acest lucru poate ajuta o persoană să facă față amenințărilor care pot dura ore sau chiar zile. Dacă totul merge bine, când pericolul trece, ambele axe se liniștesc, iar corpul revine la starea sa de calm.

După ce cortizolul este eliberat de glandele suprarenale, acesta ajunge în cele din urmă în salivă, transformându-l într-un biomarker accesibil pentru urmărirea răspunsurilor. Din acest motiv, majoritatea cercetărilor privind câinii și stresul s-au concentrat doar pe cortizolul salivar.

De exemplu, mai multe studii au descoperit că persoanele expuse unei situații stresante au un răspuns la cortizol mai scăzut dacă se află lângă un câine, decât dacă sunt singure.

Deși aceste studii au arătat că prezența unui câine poate reduce nivelul de cortizol în timpul unui eveniment stresant, sugerând că persoana este mai calmă, s-a crezut că este doar o parte a poveștii.

Pentru studiu au fost recrutați aproximativ 40 de proprietari de câini pentru a participa la un test de stres de laborator de 15 minute. Acesta implică vorbitul în public și calcule matematice orale în fața unui grup de persoane inexpresive care se prezintă drept specialiști în comportament.

Participanții au fost repartizați aleatoriu să își aducă câinii cu ei în laborator sau să își lase câinii acasă. S-a măsurat cortizolul în probe de sânge prelevate înainte, imediat după și la aproximativ 45 de minute după test, ca biomarker al activității axei HPA. Și, spre deosebire de studiile anterioare, s-a măsurat și enzima alfa-amilază în aceleași probe de sânge, ca biomarker al axei SAM.

Cum era de așteptat, pe baza studiilor anterioare, persoanele care aveau câinele cu ele au prezentat vârfuri mai mici de cortizol. De asemenea, au experimentat un vârf clar de alfa-amilază, în timp ce persoanele fără câine nu au prezentat aproape niciun răspuns.

Un răspuns plat al alfa-amilezei poate fi un semn al unui răspuns dereglat la stres, adesea observat la persoanele care se confruntă cu răspunsuri la stres ridicat sau stres cronic. Această lipsă de răspuns este cauzată de stresul cronic sau copleșitor, care poate schimba modul în care sistemul nervos răspunde la factorii de stres.

În schimb, participanții cu câini au avut un răspuns mai echilibrat: cortizolul lor nu a crescut prea mult, dar alfa-amilaza s-a activat în continuare. Acest lucru arată că au fost alerți și implicați pe tot parcursul testului, apoi capabili să revină la normal în 45 de minute. Acesta este punctul ideal pentru gestionarea eficientă a stresului, susțin autorii studiului.