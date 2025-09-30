În cadrul emisiunii „Top News”, de la Antena 3, ministrul Muncii a fost întrebat dacă Guvernul ia în calcul noi ajutoare pentru pensionarii cu venituri mai mici de 2.000 sau 2.500 de lei. Oficialul a menționat că orice discuții privind majorări sau ajutoare sunt amânate.

„În acest moment toate discuţiile despre orice beneficii sociale sau creşteri de cheltuieli ale statului sunt oprite până la momentul în care vom avea o imagine foarte clară de după rectificarea bugetară şi de după execuţia bugetară următoare, care o să ne arate care a fost impactul şi care au fost consecinţele primelor două pachete de măsuri, pe de-o parte”, a spus Florin Manole.

Manole a adăugat că este nevoie de un al treilea set de măsuri, menționând că propunerile Partidului Social Democrat reprezintă baza discuțiilor, dar că există deschidere și pentru alte variante. Pachetul va include măsuri pentru crearea de locuri de muncă, stimularea investițiilor în energie, sănătate și agricultură.

Potrivit ministrului, scopul este susținerea creșterii economice, fără de care nu pot fi rezolvate problemele legate de deficit, venituri bugetare sau nivelul de trai.

„Pe de altă parte, avem nevoie rapid de un al treilea pachet de măsuri, care să conţină ceea ce Partidul Social Democrat a propus, dar suntem deschişi şi la alte propuneri, evident. Şi anume: măsuri fie de ocupare a forţei de muncă, fie de investiţii noi în domenii precum energie sau sănătate, în agricultură – teme pe care le-au prezentat colegii mei din ministerele de profil şi care să ajute la creşterea economică, pentru că fără creştere economică, impulsionată prin toate mijloacele pe care le avem, nici problema deficitului, nici problema veniturilor la bugetul de stat şi, deci, nici problema veniturilor populaţiei nu vor găsi soluţii. Avem nevoie de creştere economică pentru a avea bani”, a punctat acesta.

Referindu-se la pensionarii cu venituri mici, ministrul Muncii a confirmat că sprijinul financiar deja aprobat de Guvern va fi acordat conform calendarului stabilit.

„Banii o să vină în decembrie. Aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, este a doua tranşă din ceea ce s-a stabilit deja printr-o ordonanţă a Guvernului anterior pentru sprijin pentru pensionarii sub acest prag de 2.574 de lei. Şi cred că trebuie văzut acest sprijin într-un context mai larg. Anume: în contextul în care avem încă un beneficiu social – acela pentru energie: tichetul pentru energie, de 50 de lei”, a declarat oficialul.

El a adăugat că acest ajutor se completează cu sprijinul pentru plata energiei, prin vouchere de 50 de lei.

„Îndemn pe toţi cei care au venituri reduse să se înscrie în platforma pe care o avem sau să meargă la primărie sau la oficiile poştale pentru a primi sprijin pentru a se înscrie în această platformă. Avem tot interesul să dăm toţi banii tuturor oamenilor care au nevoie de acest sprijin pentru energie. Avem plafonarea preţurilor, care trebuie să continue şi va continua. Mă refer la alimentele esenţiale, alimentele de bază. Deci, există câteva căi – e drept, poate insuficiente. Nu cred că facem încă tot ce putem, dar facem tot ce putem din punct de vedere al bugetului actual pentru a sprijini pe cei mai dezavantajaţi dintre români, pe cei cu veniturile cele mai reduse”, a mai spus Florin Manole.

Întrebat despre calendarul pentru modificarea salariului minim, ministrul a explicat că România trebuie să aplice legislația europeană în domeniu. Totuși, deciziile vor fi luate după rectificarea bugetară și după obținerea prognozelor economice oficiale.

„Absolut! Există legislaţie europeană, trebuie şi o vom respecta, doar că acest calendar al discuţiilor şi, apoi, al concluziilor în urma acestor discuţii va trebui să înceapă, cel mai probabil, săptămâna viitoare, pentru că acum trebuie să trecem peste această chestiune tehnică, dar şi economică – şi anume: peste rectificare”, a explicat acesta.

Potrivit ministrului, până la 20 octombrie trebuie organizate discuții cu sindicatele și patronatele în cadrul Consiliului Național Tripartit, astfel încât o decizie finală să poată fi luată conform termenului legal.