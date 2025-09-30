Una dintre opțiuni prevede o creștere până la 4.315 lei brut, față de nivelul actual de 4.050 de lei brut (2.574 de lei net). În acest caz, dacă nu se menține deducerea de 300 de lei, majorarea netă nu ar fi foarte consistentă.
Salariul minim ar putea ajunge la 4.752 de lei brut
Cea de-a doua variantă ia în calcul o creștere mai amplă, până la 4.752 de lei brut. În acest scenariu, salariul minim net ar urma să ajungă la 2.831 de lei.
În România sunt aproximativ un milion de angajați remunerați cu salariul minim, majoritatea din sectorul privat. Din această cauză, mediul de afaceri nu ar susține o creștere semnificativă, mai ales dacă ar fi eliminată și scutirea de taxe și impozite pentru suma de 300 de lei. În schimb, statul ar avea de câștigat, întrucât majorarea ar aduce venituri suplimentare la buget din contribuțiile sociale.
Salariul minim are impact și asupra altor plăți obligatorii
Salariul minim are impact și asupra altor plăți obligatorii, fiind reper pentru calcularea contribuțiilor aferente contractelor part time sau pentru persoanele care obțin venituri din drepturi de autor. De asemenea, valoarea punctului de amendă este stabilită în funcție de salariul minim garantat pe economie, ceea ce înseamnă că majorarea ar avea efecte extinse.
Pe lângă necesitatea de a respecta formula de calcul stabilită la nivel european, sindicatele au solicitat deja creșterea salariului minim. Discuțiile dintre ministrul Muncii și premier vor fi decisive pentru stabilirea formei finale a măsurii.
Ministrul Muncii sprijină creșterea salariului minim pe economie
Despre creșterea salariului minim pe economie a vorbit și ministrul Muncii, Florin Manole. Acesta a mărturisit că a lucrat și el pe salariul minim și consideră că este nedrept ca unui angajat fără locuință să nu-i ajungă banii nici măcar pentru chirie. De asemenea, ministrul a explicat că un om care muncește opt ore pe zi trebuie să poată trăi decent.
„Am lucrat pe salariul minim şi de asta sunt unul dintre susţinătorii fervenţi ai creşterii constante a salariului minim, pentru că am trăit experienţa asta şi poate şi dumneavoastră şi mulţi oameni care au venit în Bucureşti din afara oraşului. Să lucrezi în Bucureşti pe minim pe economie şi să nu-ţi ajungă banii nici măcar pentru chirie este absolut nedrept.
Şi de asta discuţia despre productivitate e importantă, înţeleg sensul, dar un muncitor care nu are suficiente resurse pentru subzistenţă şi pentru un nivel decent, nu să aibă o maşină de brand scump şi un apartament în centru, dar o chirie măcar şi un nivel de trai decent, muncitorul ăla nu poate fi evaluat ca având un salariu prea mare sau că nu trebuie să crească salariul, nu!
Munca trebuie răsplătită opt ore pe zi, trebuie să-ţi asigure un trai cât de cât decent. Eu nu cred că e bine să încurajăm tinerii să meargă la muncă. Eu cred că trebuie să-i încurajăm prima oară să termine, cât de multă educaţie pot, după care, evident, să meargă la lucru”, a declarat ministrul la Prima TV.