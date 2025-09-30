Una dintre opțiuni prevede o creștere până la 4.315 lei brut, față de nivelul actual de 4.050 de lei brut (2.574 de lei net). În acest caz, dacă nu se menține deducerea de 300 de lei, majorarea netă nu ar fi foarte consistentă.

Cea de-a doua variantă ia în calcul o creștere mai amplă, până la 4.752 de lei brut. În acest scenariu, salariul minim net ar urma să ajungă la 2.831 de lei.

În România sunt aproximativ un milion de angajați remunerați cu salariul minim, majoritatea din sectorul privat. Din această cauză, mediul de afaceri nu ar susține o creștere semnificativă, mai ales dacă ar fi eliminată și scutirea de taxe și impozite pentru suma de 300 de lei. În schimb, statul ar avea de câștigat, întrucât majorarea ar aduce venituri suplimentare la buget din contribuțiile sociale.

Salariul minim are impact și asupra altor plăți obligatorii, fiind reper pentru calcularea contribuțiilor aferente contractelor part time sau pentru persoanele care obțin venituri din drepturi de autor. De asemenea, valoarea punctului de amendă este stabilită în funcție de salariul minim garantat pe economie, ceea ce înseamnă că majorarea ar avea efecte extinse.

Pe lângă necesitatea de a respecta formula de calcul stabilită la nivel european, sindicatele au solicitat deja creșterea salariului minim. Discuțiile dintre ministrul Muncii și premier vor fi decisive pentru stabilirea formei finale a măsurii.

Despre creșterea salariului minim pe economie a vorbit și ministrul Muncii, Florin Manole. Acesta a mărturisit că a lucrat și el pe salariul minim și consideră că este nedrept ca unui angajat fără locuință să nu-i ajungă banii nici măcar pentru chirie. De asemenea, ministrul a explicat că un om care muncește opt ore pe zi trebuie să poată trăi decent.