Fostul candidat a explicat că sistemul financiar mondial traversează un proces de schimbare profundă. Zona unipolară, care până acum era dominată de Imperiul Britanic, este înlocuită de o zonă tripolară. Noua structură va fi coordonată de Statele Unite ale Americii, împreună cu China și Rusia.
Călin Georgescu amintește că SUA a creat, dezvoltat și structurat actualul sistem financiar-bancar
Călin Georgescu a subliniat faptul că SUA reprezintă un pionier în domeniul financiar, fiind țara care a creat, dezvoltat și structurat actualul sistem financiar-bancar. În viziunea sa, Donald Trump intenționează să realizeze trecerea către un sistem complet diferit, ceea ce va aduce consecințe pentru statele care nu se vor adapta la timp.
„De la zona unipolară, zona Imperiului Britanic, și în mod special Londra, se trece la zona tripolară, cu America la pupitru, cu China și Rusia. Și să nu uităm că tot sistemul financiar și bancar al lumii America l-a creat, America l-a dezvoltat, America l-a structurat”, a explicat Călin Georgescu într-un interviu la Marius Tucă Show.
Țările nepregătite vor rămâne în urmă în fața acestei schimbări globale
Politicianul a avertizat că țările nepregătite vor fi dezavantajate și vor rămâne în urmă în fața acestei schimbări globale. Noul sistem financiar, denumit quantum system, va fi unul integral digitalizat. Acesta va elimina actualele mecanisme de tranzacționare și identificare financiară, precum rețeaua SWIFT și codurile IBAN, restructurând radical modul de funcționare al economiei mondiale.
„Și intenția vădită și de altfel și mărturisită de președintele Trump, se va trece la un alt sistem financiar bancar și te poate lăsa cu ochii în soare, dacă nu ești pe fază. Pentru că noul sistem financiar quantum system, care va fi total digitalizat, va scoate din priză tot ce înseamnă swift, tot ce înseamnă IBAN, tot”, a conchis Georgescu.
Uniunea Europeană și-a pierdut relevanța geopolitică
Potrivit acestuia, Uniunea Europeană și-a pierdut relevanța geopolitică, în timp ce China se consolidează tot mai mult pe plan economic și tehnologic, având o influență majoră asupra piețelor internaționale.
El a explicat că ascensiunea Chinei este susținută de producția masivă în domeniul tehnologiilor pentru energia regenerabilă, țara asigurând aproximativ 80% din echipamentele necesare acestui sector. Totodată, economia chineză rămâne puternic bazată pe resurse clasice, precum cărbunele și petrolul, ceea ce îi oferă un avantaj competitiv semnificativ.
Călin Georgescu a subliniat că, pe fondul repoziționării internaționale, China a devenit un actor decisiv, iar parteneriatul dintre aceasta și Rusia, consolidat prin vizitele și colaborările la nivel înalt, contribuie la configurarea noii ordini mondiale. În această ecuație, Statele Unite își mențin rolul de lider, însă într-o formulă partajată cu celelalte două mari puteri.
În ceea ce privește politica energetică globală, Georgescu a criticat ideea că o tranziție totală către sursele regenerabile ar fi realistă. El a argumentat că dezvoltarea economică depinde în continuare de resursele tradiționale, precum cărbunele și petrolul, pe care le consideră fundamentale pentru stabilitatea sistemului global. În viziunea sa, România deține aceste resurse și ar comite o greșeală strategică dacă le-ar ignora.
„Ulterior, a fost poziția față de China, unde președintele Putin s-a dus imediat și vedem, s-au văzut imediat rezultatele. A treia a fost această tri-polaritate: America-China-Rusia. Este o combinație între cei trei cei mai tari jucători. Uniunea Europeană nu mai există. În acest moment, practic, pe fondul declarațiilor, în special, China este un judecător de departe colosal.
Ce face China? Spune așa: noi producem 80% din tot ce înseamnă energia regenerabilă. Cu ce trăiește China, cu ce duduie economia? Cărbune și petrol. Președintele Trump a anunțat înșelăciunea schimbărilor climatice. Nu există așa ceva. Și a spus foarte clar un lucru: nu poți dezvolta o țară pe energii regenerabile și nu ai cum. Este cărbunele curat, pe care l-a prezentat, și petrolul, lucruri pe care România le are din plin. Când te raportezi la această înșelăciune, cea mai mare din lume, înseamnă că nu ai înțeles nimic din arta diplomatică și partea economică”, a spus Georgescu.