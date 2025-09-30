Fostul candidat a explicat că sistemul financiar mondial traversează un proces de schimbare profundă. Zona unipolară, care până acum era dominată de Imperiul Britanic, este înlocuită de o zonă tripolară. Noua structură va fi coordonată de Statele Unite ale Americii, împreună cu China și Rusia.

Călin Georgescu a subliniat faptul că SUA reprezintă un pionier în domeniul financiar, fiind țara care a creat, dezvoltat și structurat actualul sistem financiar-bancar. În viziunea sa, Donald Trump intenționează să realizeze trecerea către un sistem complet diferit, ceea ce va aduce consecințe pentru statele care nu se vor adapta la timp.

„De la zona unipolară, zona Imperiului Britanic, și în mod special Londra, se trece la zona tripolară, cu America la pupitru, cu China și Rusia. Și să nu uităm că tot sistemul financiar și bancar al lumii America l-a creat, America l-a dezvoltat, America l-a structurat”, a explicat Călin Georgescu într-un interviu la Marius Tucă Show.

Politicianul a avertizat că țările nepregătite vor fi dezavantajate și vor rămâne în urmă în fața acestei schimbări globale. Noul sistem financiar, denumit quantum system, va fi unul integral digitalizat. Acesta va elimina actualele mecanisme de tranzacționare și identificare financiară, precum rețeaua SWIFT și codurile IBAN, restructurând radical modul de funcționare al economiei mondiale.

„Și intenția vădită și de altfel și mărturisită de președintele Trump, se va trece la un alt sistem financiar bancar și te poate lăsa cu ochii în soare, dacă nu ești pe fază. Pentru că noul sistem financiar quantum system, care va fi total digitalizat, va scoate din priză tot ce înseamnă swift, tot ce înseamnă IBAN, tot”, a conchis Georgescu.

Potrivit acestuia, Uniunea Europeană și-a pierdut relevanța geopolitică, în timp ce China se consolidează tot mai mult pe plan economic și tehnologic, având o influență majoră asupra piețelor internaționale.

El a explicat că ascensiunea Chinei este susținută de producția masivă în domeniul tehnologiilor pentru energia regenerabilă, țara asigurând aproximativ 80% din echipamentele necesare acestui sector. Totodată, economia chineză rămâne puternic bazată pe resurse clasice, precum cărbunele și petrolul, ceea ce îi oferă un avantaj competitiv semnificativ.

Călin Georgescu a subliniat că, pe fondul repoziționării internaționale, China a devenit un actor decisiv, iar parteneriatul dintre aceasta și Rusia, consolidat prin vizitele și colaborările la nivel înalt, contribuie la configurarea noii ordini mondiale. În această ecuație, Statele Unite își mențin rolul de lider, însă într-o formulă partajată cu celelalte două mari puteri.

În ceea ce privește politica energetică globală, Georgescu a criticat ideea că o tranziție totală către sursele regenerabile ar fi realistă. El a argumentat că dezvoltarea economică depinde în continuare de resursele tradiționale, precum cărbunele și petrolul, pe care le consideră fundamentale pentru stabilitatea sistemului global. În viziunea sa, România deține aceste resurse și ar comite o greșeală strategică dacă le-ar ignora.