Moartea activistului american Charlie Kirk, apropiat de Donald Trump, a trecut aproape neobservată în România. Prima reacție publică din partea politicienilor de la București a venit de la Călin Georgescu. Acesta l-a descris pe Kirk ca pe un erou și un martir și a vorbit despre funeraliile sale în termeni religioși.

Georgescu a spus că puterea aparține lui Dumnezeu și că funeraliile lui Kirk au arătat lecții de creștinism. El a menționat că Kirk a fost un martir pentru că nu s-a supus urii și a continuat să iubească, iar America, prin președintele Trump și vicepreședintele Vance, a prezentat o viziune creștină bazată pe iubire. De asemenea, Georgescu a remarcat gestul de iertare față de cei care i-au făcut rău lui Kirk, considerând că toate acestea arată că națiunea americană este măreață, curajoasă și demnă de urmat.

„Puterea este la Dumnezeu și acest fapt a fost înnobilat prin lecția de creștinism dată de națiunea americană la funeraliile lui Charlie Kirk. Acesta a fost un martir al lumii, care nu a vrut să stea în genunchi în fața urii și este erou pentru că a iubit continuu. De aceea este erou, a iubit continuu. Iar națiunea americană, prin președintele Trump și vicepreședintele Vance, au avut discursuri apostolice cu privire la viziunea americană pentru lume, adică o viziune creștină, o viziune bazată pe iubire, pe iubire hristică. Și peste toate, ceea ce am fost total impresionat personal a fost iertarea, adică s-au adresat asasinilor politici a lui Charlie Kirk cu iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. De aceea națiunea americană este o națiune măreață, este o națiune demnă, curajoasă și demnă de a fi urmată, demnă de a fi luată ca exemplu.”

Pe lângă reacția legată de moartea lui Charlie Kirk, Georgescu a încercat să se poziționeze și politic în plan internațional. El a publicat un articol în „The Gateway Pundit”, intitulat „România: Aliatul pe care America First se poate baza la Porțile Orientului”, în care susținea că România ar trebui să fie un sprijin important pentru Statele Unite ale Americii în regiune. În articol, Georgescu s-a prezentat ca „președinte ales al României” și a afirmat că alegerile din 2024 ar fi fost fraudate de rețele susținute de George Soros, comparând situația cu presupusele tentative de manipulare a alegerilor americane din 2020.

„Nu vorbesc ca lobbyist sau birocrat, ci ca președinte ales al României, a cărui victorie a fost furată de aceleași rețele susținute de Soros care au încercat să anuleze alegerile americane din 2020 și care acum încearcă să șteargă suveranitatea pe tot globul.”

În editorial, Georgescu a prezentat România ca un aliat esențial pentru Statele Unite, susținând că, având România ca partener de încredere, America ar putea să-și consolideze poziția în Europa – economic, militar și cultural – fără războaie sau vărsare de sânge. El a evidențiat importanța strategică a Portului Constanța, pe care l-a descris drept un centru comercial crucial ce leagă Mediterana, Orientul Mijlociu și Europa Centrală.

Georgescu a arătat că nicio altă țară din UE nu oferă aceeași oportunitate și că România ar putea fi locul în care Statele Unite să facă investiții strategice cu beneficii pe termen lung. Printre avantajele vizate se numără: controlul comerțului eurasiatic prin Marea Neagră și Dunăre, o poziție sigură pe flancul estic al NATO cu vizibilitate asupra Rusiei și Orientului Mijlociu, Balcani prosperi și stabili, și un aliat cultural și civilizațional cu valori similare celor care au modelat America.