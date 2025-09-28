Constantin Dudu Ionescu are o lungă carieră pe scena politică românească, fiind numit în 2015 consilier de stat în administrația prezidențială. Numele său a fost invocat recent într-un articol de presă, în legătură cu ancheta care îl vizează pe Călin Georgescu.

În material se sugerează că Departamentul Securității Naționale, condus la acea vreme de Dudu Ionescu și responsabil de strategia de apărare alături de președintele Iohannis, ar fi fost „paralizat” exact în perioada în care campania lui Georgescu era vizată de acțiuni externe. Totodată, s-a speculat că acesta l-ar fi susținut pe Georgescu și că acesta ar fi fost motivul pentru care nu a primit medalia oferită consilierilor prezidențiali la final de mandat.

Fostul consilier explică însă că a refuzat el însuși să primească distincția, deoarece nu a dorit să semneze documentul GDPR necesar pentru acordarea premiului. Potrivit lui Ionescu, a considerat că nu este cazul să accepte o recunoaștere oficială pentru simplul fapt că și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu. De-a lungul timpului, a primit diverse medalii și diplome comemorative, dar susține că nu va fi niciodată de acord să fie premiat pentru activități pe care le consideră parte din normalitate.

„Văd, cu mirare, o creștere ciudata a interesului public pentru persoana mea. Lasand la o parte ca acest interes este generat de tensiuni straine de mine ( subiectul lor ar merita insa dezvoltat), au aparut si tot felul de nazbatii ce mi se imputa. Nu vreau sa dezvolt temele ridicole legate de presupusele mele inclinatii spre spatiul rusesc si pentru un fost candidat la presedentia tarii ( autor al unui celebru almanah umoristic „Marea renastere. Iesirea din Matrix.”) dar chestiunea acordarii de medalii si ordine necesita lamurii. Pentru a le primi trebuie, printre altele evident, indeplinita si o conditie LEGALA, formala, si anume semnarea formularului GDPR. Fara completarea documentului, repet conditie legala, angajatorul nu poate propune nicio persoana pentru acordarea vreunui premiu. Este de la sine inteles ca la Administratia Prezidentiala ( angajatorul meu) se cunosteau si se cunosc mai multe date personale despre mine decat cele ce se gasesc in formularul GDPR. Eu, insa, nu am vrut sa il semnez”, a scris Ionescu pe Facebook.

El a precizat că refuzul medaliei s-a bazat pe motivul legal și formal impus de regulamentul GDPR, ceea ce i-a oferit prilejul să decline premierea „în mod elegant”. Ionescu a subliniat că nu a realizat acte eroice, nu a participat pe front și nu a inventat soluții extraordinare, ci doar și-a dus la bun sfârșit sarcinile, motiv pentru care consideră suficiente mulțumirile colegiale.

În contextul dezbaterilor și speculațiilor apărute în spațiul public, fostul consilier a catalogat acuzațiile referitoare la presupuse simpatii față de Călin Georgescu drept „năzbâtii” și a sugerat că interesul crescut pentru persoana sa este alimentat de tensiuni externe.