Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a declarat că ascensiunea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) este legată direct de incidentele din Valea Uzului, petrecute în urmă cu mai bine de cinci ani. El susține că aceste evenimente, dar și cele din vara anului 2019, nu pot fi ignorate în contextul unei posibile influențe externe, inclusiv a Rusiei.

Potrivit vicepremierului, rezultatele recente ale alegerilor parlamentare nu reprezintă ”o victorie pe veci” a AUR. El a subliniat că partidele tradiționale, precum PSD și PNL, trebuie să găsească măsuri eficiente pentru a-și recâștiga încrederea alegătorilor.

Tanczos Barna consideră că anul trecut și anul acesta România a asistat la ”poate cea mai importantă campanie electorală din ultimii 35 de ani”.

El a explicat:

”Extremiştii, dacă ar fi avut un pic de vânt în pupă, ar fi câştigat şi ar fi dus România într-o direcţie total diferită. Şi am văzut din datele oferite de domnul procuror general ce instrumente au avut la dispoziţie, ce au construit ani de zile și noi am văzut acum cinci ani sau chiar şase ani în Valea Uzului, acolo unde s-a născut AUR, acolo este locul de naştere al lui Simion, al AUR, au avut de atunci susţinere, și eu sunt convins de acest lucru, chiar dacă nu am avut atunci dovezi clare și nu a căutat nimeni atunci dovezi clare că au fost susţinuţi de atunci de Rusia”.

Întrebat despre motivele afirmațiilor sale, reprezentantul UDMR a precizat că modul în care AUR a crescut rapid și a folosit anumite instrumente politice seamănă foarte mult cu tacticile aplicate în 2024:

”Pentru că tot ce a însemnat atunci, toată acea creştere explozivă, toate instrumentele seamănă foarte mult cu instrumentele pe care le-au implementat în 2024”.

Tanczos Barna a mai subliniat că evenimentele din Valea Uzului nu au fost întâmplătoare:

”O provocare clară, organizată și cu siguranţă aceste evenimente organizate și împinse sunt instrumente ale Rusiei”.

El a menționat că, la câțiva ani după acele incidente, AUR și Călin Georgescu s-au sprijinit reciproc și au încercat să obțină influență politică, sugerând o continuitate a strategiei externe.

În ceea ce privește viitorul AUR, Tanczos Barna nu crede că susținătorii săi își vor păstra pe termen lung opțiunile politice:

”Eu cred că se vor vindeca dacă apar acele partide credibile care să le ofere ceea ce au promis, acei politicieni români care să-și recapete credibilitatea în fața acestor oameni și dacă și perspectivele economice se îmbunătățesc. Nu este o victorie pe veci a acestui partid, nu este o captare a atenției pe zeci de ani, este o chestiune de moment și eu sper din tot sufletul… dar pentru partidele mari, pentru PSD, pentru PNL, miza este recăpătarea încrederii și credibilității în fața acelor oameni care, ani la rând, i-au votat. Cu ce schimbare trebuie să vină aceste partide? Practic, este problema lor, ei trebuie să știe ce trebuie să facă, dar, încă o dată, nu cred că este o victorie pe veci a AUR împotriva acestor partide mai mari”.

Vicepremierul a mai adăugat că, în cazul UDMR, situația este diferită și că decizia de a rămâne în coaliție nu a fost una ușoară, dar reflectă angajamentul partidului față de stabilitatea guvernamentală.