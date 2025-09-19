Scena politică românească se pregătește pentru o nouă mișcare, odată cu intenția lui Călin Georgescu de a înființa un partid care să atingă, din start, pragul de 10% în preferințele electoratului.

Acest plan vine totuși într-un context complicat, deoarece fostul candidat la prezidențiale este plasat sub control judiciar și este trimis în judecată pentru acuzații extrem de grave, între care tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Potrivit unor surse România TV, Georgescu pregătește o adevărată forță politică, menită să atragă electoratul suveranist dezamăgit de actuala conducere a AUR și de George Simion.

În ultimele luni, Georgescu a încercat să se distanțeze de liderul AUR, pe care în trecut l-a numit „om al sistemului”, în ciuda eforturilor lui Simion de a-l atrage în tabăra sa. Potrivit surselor, această toamnă ar putea aduce o efervescență politică, pentru că, deși ar exista presiuni asupra lui Georgescu, mișcarea pe care o reprezintă rămâne activă.

Postul TV mai relatează că Robert Turcescu a confirmat la rândul său că există un plan pentru lansarea formațiunii și a estimat că aceasta ar putea obține, încă de la început, cel puțin 10% din voturi la orice rundă de alegeri.

Mesajele săptămânale transmise de Georgescu ar fi o dovadă clară că Georgescu își păstrează ambițiile politice și își dorește să joacă în continuare un rol pe scena politică românească.

Reamintim că marți, 16 septembrie, Călin Georgescu, împreună cu Horațiu Potra și alte 20 de persoane, a fost trimis în judecată pentru acuzații de tentativă de lovitură de stat, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și alte fapte grave.

La ieșirea de la sediul IPJ Ilfov, unde s-a prezentat pentru semnarea controlului judiciar, Georgescu a susținut că dosarul său ar fi unul politic, comparabil cu cazul fostului președinte american Donald Trump, și a susținut că aceste acuzații reprezintă o încercare de a-l înlătura din viața publică.

El a afirmat că motivul pentru care ar fi ținta acestor acțiuni ar fi faptul că dorește fericirea și prosperitatea poporului român, transformarea României într-un centru de decizie european, ridicarea națiunii din „mizeria economică” și realizarea unei reforme morale. Georgescu a declarat că românii trebuie să devină stăpâni în propria lor țară și a criticat ceea ce el a numit „oligarhia globalist-sorosistă” și „slugile lor de la București”.

Într-un discurs amplu, el a susținut că oligarhia mondială ar folosi justiția ca pe o armă pentru a-l elimina din viața politică, însă a promis că nu își va negocia conștiința și adevărul. Potrivit lui, poporul român s-ar fi trezit și ar refuza să mai fie mințit și umilit, iar el ar dori să le redea românilor țara înapoi.

„De ce se dorește înlăturarea mea? Pentru că doresc fericirea, prosperitatea și demnitatea poporului meu. Iar ei știu că vreau și că pot face asta. Pentru că eu vreau ca România să devină ceea ce merită: placa turnantă a Europei, centrul deciziilor, nu periferia slugilor. Și ei știu că vreau și că pot face asta. Eu doresc scoaterea României din această mizerie economică în care a fost adusă de această oligarhiei globalist-sorosiste, împreună cu slugile lor de la București. Noi suntem stăpâni pe pământul nostru, pe destinul nostru. Eu vreau reforma morală a națiunii române și vreau ca cele două Românii, cea din interiorul graniței și cea din interiorul ei, să devină una. Azi, românii sunt pribegi în țara lor și trebuie să devină stăpâni în țara lor. Viața nu e despre bani, ci despre respectul statului ce-l datorează fiecărui cetățean plătitor de taxe și impozite. Dar este și reprezentativitatea. Statul trebuie să reprezinte poporul, nu o clică de oligarhi și în niciun caz o clică de combinatori dâmbovițeni. Acesta este steagul democrației și libertății pe care l-am ridicat. Poporul român s-a trezit și refuză să mai fie mințiți, furați și umiliți. Motivul este sprijinul pe care mi l-a acordat poporul român și cum m-au onorat cu încrederea și cu votul lor. Ei știu asta și mai știu că nu sunt dispus să negociez conștiința mea și adevărul. Să fie foarte clar!”, a afirmat Georgescu.

Codul Penal prevede pedepse între 10 și 20 de ani de închisoare pentru tentative de schimbare a ordinii constituționale prin violență, ceea ce face ca dosarul său să fie unul de maximă importanță. Totuși, Georgescu pare hotărât să folosească acest context ca pe o rampă de lansare politică, încercând să capitalizeze pe sentimentul de revoltă al unei părți a electoratului.