România, criticată pentru nivelul inflației: Radu Georgescu este de acord că țara a devenit un „stat eșuat”
Economistul Radu Georgescu a comentat datele publicate de Eurostat privind inflația pe luna august, susținând că acestea confirmă declarațiile fostului președinte al României, Klaus Iohannis, care afirmase că România este un stat eșuat.
Georgescu a subliniat că inflația României este de patru ori mai mare decât media Uniunii Europene. El a adăugat, în mod ironic, că persoana care a realizat graficul publicat de Eurostat a avut probleme în a realiza analiza, deoarece „inflația României ieșea din grafic”.
În continuare, Radu Georgescu a explicat că România ar fi comis toate greșelile economice menționate în manualele de specialitate și a apreciat că este foarte probabil ca peste 10 ani țara să aibă un capitol special în cărțile de economie, în care președinții, premierii, miniștrii de finanțe, parlamentarii și conducerea BNR vor fi menționați „cu litere de aur”.
Georgescu a adăugat că, în opinia sa, dacă în ultimii zece ani România nu ar fi avut conducători și politicile fiscale și monetare ar fi fost stabilite prin sondaje pe rețelele sociale, situația economică ar fi fost mai bună.
Specialistul l-a luat la țintă și pe Klaus Iohannis, pentru că fostul președinte a reprezentat elementul comun al acestui deceniu de erori economice și sociale.
Deși a plecat din funcție într-un cor de huiduieli, probabil a avut dreptate când a afirmat că România este un stat eșuat, a încheiat Radu Georgescu mesajul postat pe Facebook.
România, lider la inflație în UE în august: 8,5%, față de media europeană de 2,4%
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,5%, arată datele publicate miercuri, 17 septembrie, de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).
Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Cipru (0%), Franţa (0,8%) şi Italia (1,6%). La polul opus, ţările membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflaţiei au fost România (8,5%), Estonia (6,2%) şi Croaţia (4,6%).
Comparativ cu situaţia din luna iulie 2025, rata anuală a inflaţiei a scăzut în nouă state membre, a rămas stabilă în patru ţări şi a crescut în 14 state membre, inclusiv în România (de la 6,6% până la 8,5%).
Postarea integrală a economistului
„ „Romania este un stat eşuat”
Eurostat a publicat azi inca o dovada ca fostul Presedinte a avut dreptate cand a spus acest lucru
Eurostat, INS-ul de la UE, a publicat inflatia tarilor din UE pe august
Tipa sau tipul care a facut acest grafic s-a chinuit ceva deoarece inflatia Romaniei iesea din grafic
Inflatia din Romania este de 4 ori mai mare decat media tarilor din UE!!!
In ultimii 10 ani Romania a facut toate greselile economice scrise in cartile de economie
Probabil peste 10 ani Romania va avea un capitol special in cartile de economie
Iar Presedintii, Premierii, Ministrii de Finante, parlamentarii , cei de la BNR vor fi trecuti cu „ litere de aur” in aceste carti
Eu cred ca daca in ultimii 10 ani nu aveam Presedinti, Guvern, Premieri, Ministri de Finante, parlamentari , BNR , si faceam singuri politicile fiscale si monetare ale Romaniei prin sondaje pe retele sociale, acum eram mult mai bine
Penultimul Presedinte a fost elementul comun pentru acesti 10 ani plini de erori economice si sociale
Desi a plecat intr-un cor de huiduieli, probabil a avut dreptate cand a spus ca Romania este un stat esuat”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.