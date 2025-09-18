Economistul Radu Georgescu a comentat datele publicate de Eurostat privind inflația pe luna august, susținând că acestea confirmă declarațiile fostului președinte al României, Klaus Iohannis, care afirmase că România este un stat eșuat.

Georgescu a subliniat că inflația României este de patru ori mai mare decât media Uniunii Europene. El a adăugat, în mod ironic, că persoana care a realizat graficul publicat de Eurostat a avut probleme în a realiza analiza, deoarece „inflația României ieșea din grafic”.

În continuare, Radu Georgescu a explicat că România ar fi comis toate greșelile economice menționate în manualele de specialitate și a apreciat că este foarte probabil ca peste 10 ani țara să aibă un capitol special în cărțile de economie, în care președinții, premierii, miniștrii de finanțe, parlamentarii și conducerea BNR vor fi menționați „cu litere de aur”.

Georgescu a adăugat că, în opinia sa, dacă în ultimii zece ani România nu ar fi avut conducători și politicile fiscale și monetare ar fi fost stabilite prin sondaje pe rețelele sociale, situația economică ar fi fost mai bună.

Specialistul l-a luat la țintă și pe Klaus Iohannis, pentru că fostul președinte a reprezentat elementul comun al acestui deceniu de erori economice și sociale.

Deși a plecat din funcție într-un cor de huiduieli, probabil a avut dreptate când a afirmat că România este un stat eșuat, a încheiat Radu Georgescu mesajul postat pe Facebook.

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,5%, arată datele publicate miercuri, 17 septembrie, de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Cipru (0%), Franţa (0,8%) şi Italia (1,6%). La polul opus, ţările membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflaţiei au fost România (8,5%), Estonia (6,2%) şi Croaţia (4,6%).

Comparativ cu situaţia din luna iulie 2025, rata anuală a inflaţiei a scăzut în nouă state membre, a rămas stabilă în patru ţări şi a crescut în 14 state membre, inclusiv în România (de la 6,6% până la 8,5%).