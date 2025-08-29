Radu Georgescu a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care spune că nu doar o dată a anunțat că țara noastră va trece de la ”Insula Iubirii” la ”Supraviețuitorii”, făcând referire la pachetul de măsuri adoptat de către Guvernul Bolojan.

Acesta spune că legile din pachetul nr. 1 de măsuri fiscale întocmite de Guvern au fost doar despre creșteri de taxe. Anterior, Executivul anunțase că majorările de taxe sunt necesare din cauză că CE nu mai are încredere în Guvern. Mai mult, aceste majorări de taxe ar fi trebuit să ducă la câștigarea încrederii agențiilor de risc.

Pe Facebook, Radu Georgescu spune că Guvernul ar fi trebuit mai întâi să câștige încrederea românilor. A remarcat apoi că surpriza a fost faptul că majorarea taxelor nu a dus la câștigarea încrederii agențiilor de risc, întrucât agenția Fitch a menținut calificativul României cu perspectivă negativă.

”Legile din pachetul nr 1 de masuri fiscale intocmite de Guvern au fost doar despre cresteri de taxe. Guvernul a spus ca a trebuit sa creasca taxele deoarece cei de la Comisia Europeana nu mai au incredere in ei. Parerea mea ca Guvernul trebuia intai sa castige increderea romanilor.

Cresterea taxelor nu a castigat increderea agentiilor de risc Agentia Fitch a mentinut calificativul Romaniei cu perspectiva negativa”, spune acesta.

Mai mult, el a subliniat că la 29 august 2025 dobânzile la titlurile de stat emise de România pe 10 ani au ajuns la 7,47%, cu mult mai mari decât dobânda din 28 august 2024, care fusese de 6,7%. Acesta a considerat că singurul efect al pachetului nr. 1 a fost creșterea prețurilor.

De asemenea, Radu Georgescu a mai precizat că și în pachetul nr. 2 este vorba tot despre creșteri de taxe, fără să se facă nimic pentru reducerea costurilor statului.

”In data de 29 august 2025 dobanzile la titlurile de stat emise de Romania pe 10 ani au cotatia de 7.47%. Mult mai mare decat dobanda de acum 1 an din data de 28 august 2024 care era 6.7%. Singurul efect al pachetului nr 1 a fost cresterea preturilor. In pachetul nr 2 este vorba tot despre cresteri de taxe. Nimic despre reducerea costurilor statului”, spune acesta.

El a spus că a scris un articol în care arăta că BNR a cheltuit în ultima lună 5 milioane lei pe protocol și că, pe lângă aceasta, este vorba și despre concedieri masive, însă nimic despre salariile foarte mari de la stat.

În 2010, spune acesta, s-au redus salariile bugetarilor cu 25%, iar acum se propune reducerea personalului cu 20% din primării, ministere etc. Mai mult, a afirmat că mai grav decât să îți fie redus salariul este să nu mai ai deloc salariu.

”In 2010 s-au redus salariile bugetarilor cu 25%. Acum se propune reducerea personalului cu 20% din primarii, ministere etc. Mai nasol decat sa ti reduca salariul este sa nu mai ai deloc salariu”, arată el.

El a susținut că în România vor urma greve și proteste, având în vedere creșterea foarte rapidă a prețurilor, a facturilor la energie, a dobânzilor la credite și a întreținerii, ceea ce arată că sezonul grevelor și protestelor va fi unul lung.

Harababura de acum îi aduce aminte de guvernarea Convenției Democrate conduse de PNTCD, spune acesta, adăugând că, în 1996 , Convenția Democrată venise pe un val de încredere și susținere, însă entuziasmul a ținut doar două luni. În 1997 Guvernul Ciorbea a fost la un pas de incapacitate de plată și a trebuit să apeleze la FMI, iar în anul 2020 partidul PNTCD nu a mai intrat în Parlament și s-a desființat.

Acesta a concluzionat că pare că istoria se repetă, întrucât premierul vorbește despre incapacitate de plată, adăugând că rămâne de văzut dacă România va intra în incapacitate de plată și dacă PNL va dispărea ca partid.

În final, a spus că se pare că politicienii din România nu învață nimic din istorie și că partea cea mai neplăcută este aceea că aceste lecții dureroase sunt repetate pe pielea românilor.