România se împrumută un miliard de euro pe lună iar datoria externă a ajuns la 212 miliarde
Antreprenorul Radu Georgescu a publicat pe Facebook o analiză dură despre starea economiei românești, în care avertizează că situația actuală este „mult mai complicată decât în 2009” și că accentul pus de Guvern pe deficitul bugetar ascunde probleme structurale mult mai grave.
Georgescu atrage atenția că România are o datorie publică de aproximativ 60% din PIB, în timp ce Japonia depășește 250%. Cu toate acestea, în timp ce România se împrumută pe 10 ani la dobânzi de 7,5% – unele dintre cele mai mari din lume –, Japonia plătește doar 1,6%, una dintre cele mai mici rate globale. „Japonezii nu fac magie. Este doar economie”, subliniază antreprenorul.
Deficitul de cont curent, adevărata bombă cu ceas
Cea mai mare problemă a României, spune Georgescu, este deficitul de cont curent: în 2024, acesta a ajuns la 30 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă că banii care ies din țară prin importuri depășesc cu mult intrările din exporturi. Prin comparație, Japonia a înregistrat un excedent de 200 de miliarde de euro. „Este mult mai grav decât deficitul bugetar, dar aproape nimeni nu vorbește despre asta”, avertizează el.
România depinde de creditori străini pentru supraviețuire financiară
O altă problemă majoră, spune Georgescu, este structura datoriei publice: jumătate din ea este externă, denominată în euro și dolari, monede pe care România nu le poate emite. Astfel, finanțarea depinde de state și instituții externe. Situația Japoniei este radical diferită: 95% din datoria publică este în yeni, ceea ce îi oferă flexibilitate prin posibilitatea de a tipări monedă națională.
La 30 iunie 2025, datoria externă a României a urcat la 212 miliarde de euro, cu 7 miliarde mai mult doar în primele șase luni ale anului. „România se împrumută lunar cu aproximativ 1 miliard de euro. Acești bani nu vor fi plătiți de guvernanți, ci de noi și de generațiile viitoare”, avertizează Georgescu.
Postarea integrală a lui Radu Georgescu
„Lectia zilnica de economie
Romania este intr-o situatie economica foarte complicata
Mult mai complicata decat in 2009
Probabil auzi zilnic in media despre deficitul bugetar din Romania
Saptamana trecuta Premierul a spus ca Romania risca sa intre in incapacitate de plata din cauza deficitului bugetar
Ca din cauza deficitului bugetar Guvernul trebuie sa mareasca taxele si impozitele
De fapt Romania are alte probleme economice mult mai importante decat deficitul bugetar
De care nu vorbeste nimeni
La ora de economie , hai sa vorbim noi
Sa incepem
1 Deficitul bugetar
Romania are o datorie publica de 60% din PIB
Japonia are o datorie publica de 250% din PIB !!!
Daca in Romania situatia economica este foarte complicata, inseamna ca in Japonia este catastrofa economica avand in vedere deficitul bugetar?
Japonezii sunt inconstienti , habarnisti de economie si sinucigasi financiari???
Dar stai un pic
Japonia se imprumuta cu o dobanda de 1,6% an la creditele pe 10 ani
Una dintre cele mai mici dobanzi de pe planeta Pamant
Se imprumuta mai ieftin decat USA, Germania, UK !!!
Romania se imprumuta cu o dobanda de 7,5% an la creditele pe 10 ani
Una dintre cele mai mari dobanzi de pe planeta Pamant
Ce este asta?
Japonezii fac magie?
Au castigat la pacanele?
Nu. Este doar economie
Explic mai jos
2 Deficit de Cont Curent
Ce naiba inseamna Deficit de Cont Curent?
Nu vorbeste nimeni de el
Desi este mai important decat deficitul bugetar
Contul Curent arata cati bani intra si ies dintr-o tara
Romania a avut in 2024 un deficit de Cont Curent de 30 miliarde euro
Adica au iesit din Romania 30 miliarde euro din tranzactii comerciale import – export
Unul dintre cele mai mari deficite de Cont Curent de pe planeta Pamant
Japonia a avut un excedent de Cont Curent in 2024 de 200 miliarde euro
Adica au intrat in Japonia 200 miliarde euro din tranzactii comerciale import – export
Ah
Deci japonezii nu sunt inconstienti , habarnisti de economie si sinucigasi financiari?
Nu. Nu sunt
Mergem mai departe cu lectia economia
3 Datoria externa
Daca intelegi ca Romania are un deficit bugetar, ar trebui sa te intrebi cum naiba se finanteaza acest deficit
Pe scurt, de unde vin banii
50% din datoria publica a Romaniei este externa
Adica in euro si $
Dupa cum probabil stii, Romania nu poate tipari euro sau $
Deci depindem foarte mult de celelalte tari care pot sa printeze euro si $
Hai sa vedem ce fac japonezii
95% din datoria publica a Japoniei este in moneda locala, yeni
Japonezii pot sa printeze cati yeni vor
Nu vreau sa-ti dau o veste proasta duminica
Pe 30 iunie 2025 datoria externa a Romaniei era de 212 miliarde euro
Doar in 2025 datoria externa a crescut cu 7 miliarde euro
Adica Romania se imprumuta lunar cu aproximativ 1 miliard euro
Bineinteles ca acesti bani nu vor fi platiti de cei din Guvern care fac aceste datorii
Aceste datorii vor fi platite de noi, copiii nostri, copiii copiilor nostri etc”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.