Premierul Ungariei, Viktor Orban, a afirmat vineri că Ungaria urmărește succesul economic al României și își propune să mențină relații pașnice și de cooperare cu vecinii săi.

Orban a descris relațiile bilaterale drept extrem de complexe, menționând că „este foarte dificil să ne imaginăm ceva mai complicat”. Într-un interviu acordat postului public de radio Kossuth, în contextul vizitei sale la Cluj-Napoca, el a subliniat că, având în vedere istoria comună, pacea și cooperarea nu sunt întâmplătoare.

„Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace şi cooperare cu vecinii noştri”, a afirmat premierul ungar, care se află în România pentru a participa la cel de-al 17-lea Congres al UDMR, care are loc vineri la Cluj.

Orban a subliniat că România se află într-o luptă dificilă pentru restabilirea echilibrului economic și financiar și a evidențiat rolul său ca partener comercial important pentru Ungaria, subliniind că prosperitatea românilor contribuie direct la buna funcționare a comerțului între cele două țări.

„Având în vedere trecutul nostru istoric comun, atunci când există pace și cooperare, aceasta nu este naturală sau accidentală; este rezultatul unei decizii.”, a mai spus Viktor Orban.

“Cu cât românii au mai mulți bani, cu atât comerțul româno-ungar funcționează mai bine”, a concluzionat Orban.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, se află în prezent în România. Joi seara, la scurt timp după sosire, acesta a luat cina împreună cu o parte din echipa sa în centrul Clujului.

În timpul întâlnirii informale, Orban a fost surprins interpretând un cântec popular maghiar împreună cu apropiații săi, piesa având versuri ce se traduc prin „Noi nu plecăm de aici”. Imaginile au fost publicate pe pagina de Facebook a premierului ungar.