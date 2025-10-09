Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a afirmat, joi, într-un interviu la Digi24, că întâlnirea cu secretarul de stat Marco Rubio a avut ca obiectiv principal consolidarea și reafirmarea rolului parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite.

Ea a precizat că discuțiile s-au concentrat și asupra planurilor regionale, dar și asupra investițiilor comune în domeniul apărării și energiei. Totodată, tema includerii României în Programul Visa Waiver a fost reluată, fiind, potrivit ministrului, parte constantă a eforturilor diplomatice românești.

Oana Țoiu a explicat că întâlnirea a urmărit nu doar reafirmarea parteneriatului strategic, ci și stabilirea unor direcții concrete pentru cooperarea viitoare. Ea a menționat că ambele părți lucrează la mai multe proiecte care urmează să se materializeze până la finalul acestui an și în cursul anului următor.

Potrivit șefei diplomației române, aceste consultări interministeriale au avut loc înaintea vizitei oficiale în Statele Unite și au vizat consolidarea colaborării bilaterale în contextul noului mecanism european SAFE, dedicat finanțării achizițiilor din industria de apărare.

Țoiu a explicat că acest mecanism oferă oportunități suplimentare pentru parteneriate între firmele europene și cele americane, întrucât Statele Unite pot avea acces la piața Uniunii Europene doar dacă produc în cooperare cu o țară membră. Ea a subliniat că această regulă, care permite un plafon maxim de 35% al investițiilor sau componentelor provenite din afara UE, creează un cadru favorabil pentru proiecte comune și pentru o intensificare a cooperării economice bilaterale.

Ministrul a mai precizat că, în paralel cu dialogul oficial, a avut loc o întâlnire cu investitori privați americani prezenți în România, iar aceștia și-au exprimat intenția de a reveni la București peste două săptămâni pentru a avansa discuțiile privind noi proiecte economice.

„În primul rând, întâlnirea a avut drept scop reafirmarea și întărirea rolului parteneriatului strategic pentru ambele țări și am discutat și despre planurile regionale. În al doilea rând, avem împreună mai multe proiecte în lucru care se vor materializa până la sfârșitul acestui an și pe parcursul anului următor. În ceea ce privește investițiile comune în zona de apărare, aici sunt sincronizate discuții și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și cu ministrul Economiei, Radu Miruță. Noi am avut aceste întâlniri de lucru împreună cu mai mulți dintre miniștrii responsabili la nivelul premierului, înainte de vizita în SUA și există un interes semnificativ și de partea noastră, și de partea SUA pentru a întări această parte a colaborării noastre, mai ales că în noul context SAFE – mecanismul de finanțare european pentru achizițiile din domeniul apărării – SUA poate să aibă acces la această piață, practic poate să vândă pe piața din UE doar dacă produce în colaborare cu țările care fac parte din asta, cu una dintre țările Uniunii, pentru că există un plafon de maxim 35% din investiții sau din piesele necesare care pot veni din afara UE sau din afara țărilor cu care există un parteneriat formal. Aceasta este în același timp și o oportunitate pentru a intensifica modul în care lucrăm împreună. Am discutat și despre investițiile private. De altfel, înainte de întâlnirea cu secretarul de stat Marco Rubio, noi am avut o întâlnire cu investitori privați din SUA în România. Aceștia urmează de asemenea să vină peste două săptămâni în București pentru a duce mai departe la nivelul pașilor concreți și parte din discuțiile avute în aceste zile”, a afirmat ministrul român Afacerilor Externe pentru postul tv.

Referindu-se la dimensiunile parteneriatului bilateral, șefa diplomației române a arătat că relația dintre România și Statele Unite se bazează pe trei piloni majori: securitatea, energia – cu accent pe energia nucleară, dar nu exclusiv – și componenta economică.

Ea a subliniat că, deși schimburile comerciale actuale sunt sub 10 miliarde de dolari, potențialul de dezvoltare este semnificativ mai mare. În opinia sa, nivelul ridicat al cooperării politice și strategice ar trebui să creeze un cadru fertil pentru creșterea volumului de afaceri și a schimburilor comerciale bilaterale.

„Din acest moment, noi avem împreună schimburi sub 10 miliarde. Sigur că asta este sub potențialul pe care îl putem avea. Dacă ne uităm la cât de consolidat este parteneriatul strategic, asta înseamnă că trebuie să fie un teren fertil practic și pentru a avea mai multe afaceri împreună și pentru a avea mai multe schimburi comerciale”, a afirma Oana Țoiu.

Tot în cadrul discuțiilor, a fost menționată importanța colaborării academice dintre cele două state. Oana Țoiu a arătat că România și SUA analizează posibilitatea extinderii programelor educaționale și de cercetare, inclusiv prin dezvoltarea parteneriatelor universitare. Ea a amintit rolul Comisiei Fulbright, pe care o coprezidează alături de ambasadorul Statelor Unite la București, și a indicat că există interes pentru extinderea colaborării cu noi consorții universitare.

Ministrul a subliniat și rolul semnificativ al comunității românilor din diaspora americană, menționând că, în cadrul vizitelor sale în SUA, a avut ocazia să se întâlnească cu reprezentanți ai acestei comunități, care contribuie activ la consolidarea legăturilor bilaterale.

„Și există și cel puțin încă două elemente importante care au fost de asemenea menționate în întâlnire. Ne uităm cu atenție la noile generații și atunci sigur că explorăm împreună și variante de a crește colaborarea în zona academică. Există în acest moment Comisia Fulbright, care este coprezidată în România de mine din rolul de ministru de externe și de ambasadorul SUA în România, dar ne uităm și la la variante în care putem să lucrăm cu mai multe consorții universitare în direcția aceasta. Foarte important pentru noi de fiecare dată când mergem într-o vizită bilaterală este să menționăm rolul românilor din Diaspora. De data aceasta am vorbit despre comunitatea românilor din Statele Unite ale Americii. Am reușit să mă văd cu o parte dintre ei în vizita anterioară în SUA, în contextul ONU”, a adăugat șefa de la Externe.

În privința includerii României în Programul Visa Waiver, Oana Țoiu a declarat că acest subiect face parte din toate demersurile diplomatice întreprinse de Ministerul de Externe.

Ea a precizat că, în paralel, Ministerul Afacerilor Interne continuă să lucreze intens pentru îndeplinirea tuturor criteriilor tehnice cerute de partea americană. Ministrul a afirmat că România se află pe drumul cel bun și că anunțul privind aderarea va fi făcut în momentul în care autoritățile americane vor finaliza decizia oficială.