Cele trei autorități europene de supraveghere financiară – Autoritatea Bancară Europeană (EBA), Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) – au emis la 6 octombrie 2025 o avertizare comună adresată consumatorilor, vizând riscurile și protecția limitată asociate anumitor categorii de criptoactive și furnizori ai acestora.

Documentul atrage atenția asupra faptului că investițiile în astfel de active pot fi extrem de riscante, iar protecția oferită utilizatorilor este adesea limitată sau chiar inexistentă.

Cristian Bichi, consilier al guvernatorului BNR, a explicat, într-o analiză publicată pe blogul OpiniiBNR.ro, că avertismentul comun urmează unei serii de inițiative similare din anii anteriori – respectiv din februarie 2018, martie 2021 și martie 2022 – emise înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului european privind piața criptoactivelor (MiCA).

Acesta a precizat că noul cadru legislativ, valabil din 29 iunie 2023, oferă pentru prima dată o abordare unitară la nivelul Uniunii Europene, însă protecția efectivă pentru investitori rămâne parțială. Potrivit oficialului, esența avertismentului este aceea că, deși MiCA stabilește reguli clare, criptoactivele continuă să reprezinte investiții volatile și riscante, iar protecția consumatorilor, dacă există, poate fi limitată.

„Esenţa avertismentului este foarte bine surprinsă în chiar titlul său, şi anume: criptoactivele pot fi riscante, iar protecţia consumatorilor – dacă există – poate fi limitată”, spune oficialul BNR.

Bichi a subliniat că autoritățile europene atrag atenția asupra faptului că nu toate criptoactivele și serviciile aferente sunt echivalente sau supuse acelorași standarde de reglementare. Regulamentul MiCA, intrat pe deplin în vigoare la 30 decembrie 2024, se aplică doar anumitor categorii de criptoactive, ceea ce lasă o mare parte a pieței în afara unui cadru normativ strict.

Avertismentul comun evidențiază, de asemenea, că majoritatea acestor active rămân foarte volatile, fiind nepotrivite pentru toți consumatorii, fie ca formă de investiție, fie ca mijloc de plată sau schimb.

Oficialul BNR a explicat că documentul enumeră principalele riscuri cu care se confruntă investitorii: fluctuații extreme ale prețurilor, dificultăți de lichiditate care pot împiedica vânzarea activelor la momentul dorit, informații înșelătoare propagate mai ales pe rețelele sociale, dar și pericole legate de fraude, escrocherii și atacuri cibernetice.

De asemenea, protecția oferită de MiCA este considerabil mai restrânsă comparativ cu cea existentă în cazul produselor financiare clasice, neexistând un mecanism de compensare pentru pierderile suferite.

„În Uniunea Europeană, Regulamentul privind pieţele în criptoactive (MiCA), intrat pe deplin în vigoare la 30 decembrie 2024, este aplicabil numai activităţilor legate de anumite criptoactive şi, după cum subliniază avertismentul comun, „majoritatea criptoactivelor rămân, de obicei, volatile şi extrem de riscante”. În aceste condiţii, este „posibil ca acestea să nu fie adecvate pentru toţi consumatorii ca formă de investiţie, mijloc de plată sau schimb”, afirmă Cristian Bichi.

În plus, pentru criptoactivele și serviciile oferite de firme din afara Uniunii Europene, riscurile sunt și mai mari, întrucât este posibil să nu existe nicio protecție juridică pentru consumatori. Complexitatea produselor și lipsa unei înțelegeri clare a mecanismelor de funcționare pot amplifica pericolele pentru investitorii neexperimentați.

Pe baza acestor constatări, autoritățile europene de supraveghere recomandă consumatorilor să manifeste prudență și să urmeze câțiva pași esențiali înainte de a investi.

Aceștia sunt sfătuiți să se informeze cu privire la caracteristicile produselor dorite și la riscurile implicate, să verifice dacă furnizorii de servicii cripto sunt autorizați în Uniunea Europeană – informație disponibilă în registrul ESMA – și să se asigure că dispozitivele utilizate pentru cumpărarea, stocarea sau transferul criptoactivelor sunt sigure. Întreaga analiză poate fi citită aici.