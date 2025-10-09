Guvernul adoptă o hotărâre privind plățile pentru fermierii înscriși în Programul Tomata.

Astăzi, joi, 9 octombrie, Guvernul României a adoptat, la inițiativa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, modificarea articolului 5, alineatul (5) din HG nr. 325/2025, referitor la schema de „Ajutor de minimis” destinată sprijinirii producției de legume în spații protejate pentru perioada 2025–2027.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, noua reglementare permite ca rapoartele emise de aparatele de marcat electronice fiscale, împreună cu raportul zilnic de închidere „Z”, să fie utilizate ca dovezi oficiale pentru producția sau comercializarea legumelor incluse în Program.

Ministerul Agriculturii a anunțat astăzi că schimbarea adoptată de Guvern răspunde cererilor fermierilor și urmărește să facă mai ușor procesul de documentare a producției, facilitând totodată accesul mai larg la sprijinul destinat producătorilor activi.

„Am urmărit permanent să ușurăm munca legumicultorilor și să eliminăm birocrația. Prin această modificare, fermierii pot dovedi mai simplu producția valorificată, direct cu documentele fiscale uzuale, fără proceduri suplimentare. Este o măsură concretă de sprijin pentru producătorii din sectorul legumicol”, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu.

Prin această decizie, Ministerul Agriculturii își propune să susțină mai ferm producătorii de legume și să reducă formalitățile administrative din programele destinate fermierilor activi, punând accent pe claritate, eficiență și stabilitate în aplicarea măsurilor.

În aprilie, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 325/2025, prin care a fost stabilită schema de „Ajutor de minimis” pentru sprijinirea producției de legume în spații protejate pe intervalul 2025–2027.

Documentul legislativ prevede acordarea unui ajutor de minimis în cadrul Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru perioada 2025–2027, acoperind culturile de tomate, ardei (gras, lung, gogoșar sau iute), castraveți, vinete, varză, fasole păstăi, salată, spanac și ceapă verde.

Bugetul alocat pentru implementarea schemei de ajutor de minimis se ridică la 342.400.000 de lei pentru anul 2025, iar pentru 2026 și 2027 sumele vor fi determinate în funcție de fondurile bugetare disponibile la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În cazul în care cererile depășesc bugetul anual aprobat, valoarea sprijinului acordat fiecărui beneficiar va fi ajustată proporțional, pentru a rămâne în limitele fondurilor prevăzute de Guvern pentru fiecare an al schemei.

Producția poate fi recoltată și valorificată anual după finalizarea controalelor în teren, dar nu mai târziu de 15 octombrie a aceluiași an pentru care se solicită sprijinul.

Documentele justificative, împreună cu registrul de tratamente, trebuie depuse anual până la 24 octombrie, inclusiv, pentru anul în care se solicită sprijinul.