Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a anunțat că modernizarea sistemului de iluminat public din Capitală continuă ca o măsură concretă de eficiență urbană. El a precizat că a fost finalizată achiziția a 7.822 de corpuri de iluminat LED, cu sistem de telegestiune integrat, finanțate integral din fonduri nerambursabile de 50 milioane lei, obținute de la Administrația Fondului pentru Mediu.

Potrivit edilului, înlocuirea vechilor lămpi cu sodiu cu tehnologie LED va permite orașului să economisească anual aproximativ 5,4 milioane lei la factura de energie. Noile sisteme vor fi instalate pe 34 de artere principale, printre care Nicolae Titulescu, Banu Manta, Beijing, Caranfil, Aerogării, Pantelimon, Liviu Rebreanu, Aviatorilor, Floreasca, Pipera, Expoziției, Plevnei, 1 Decembrie 1918, Buzești, Grozăvești și Geniului.

Primarul a amintit că în 2024 iluminatul a fost modernizat pe 15 artere mari, precum Drumul Taberei, Turda, Calea Griviței și Bucureștii Noi, prin instalarea a 4.830 corpuri LED, finanțate din 25 milioane lei fonduri nerambursabile și 5 milioane lei din bugetul local. El a subliniat că această măsură va reduce consumul de energie cu 60%, va diminua emisiile de gaze cu efect de seră și va crește siguranța și confortul urban.

Bujduveanu a mulțumit tuturor echipelor implicate – ISU, Apa Nova, Poliția Locală, Administrația Străzilor, ALPAB, STB și companiilor municipale – pentru intervențiile rapide și coordonate care au prevenit situații grave în urma fenomenelor meteo extreme.

El a precizat că în Capitală s-au înregistrat 75 de acumulări de apă, în special în sectoarele 1, 2 și 6, pe artere precum Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Șos. Fundeni, Mihai Bravu, Bd. Timișoara, Preciziei și Iuliu Maniu. Totodată, au fost semnalate 33 de copaci căzuți și 22 de autoturisme avariate, fără victime.

Potrivit primarului, ISU București-Ilfov a intervenit de 26 de ori, pentru degajări de copaci, inundații și elemente de construcții afectate, iar 17 autoturisme au fost avariate. Apa Nova a gestionat 350 de sesizări, rezolvând 343 dintre ele, menționând că în ultimele 20 de ore s-a înregistrat peste 96% din cantitatea medie de precipitații a lunii octombrie.

Administrația Străzilor a mobilizat 50 de angajați pentru curățarea gurilor de scurgere și remedierea semafoarelor defecte în puncte cheie precum Doamna Ghica, Fundeni, Mihai Bravu, Pasajele Victoriei, Mărășești, Muncii, Obor și Lujerului. ALPAB a semnalat 35 de arbori căzuți în parcuri, fără pagube umane sau materiale. DGASMB a preluat 21 de persoane fără adăpost, dintre care 14 au fost duse la centre, iar 2 au necesitat transport cu ambulanța.

Primarul a menționat că circulația STB s-a desfășurat normal pe toate traseele, iar Dispeceratul PMB a preluat 18 apeluri referitoare la semafoare defecte, balize căzute, arbori doborâți și acumulări de apă. Totodată, Bujduveanu a exprimat solidaritatea Capitalei cu comunitățile din județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov, afectate de fenomenele meteo extreme din ultimele ore.