Proiectul va fi implementat inițial în România, Franța și Brazilia, urmând ca ulterior să fie extins și în alte țări din Europa și America Latină.

Prin acest plan, Carrefour își propune să implice cât mai mulți furnizori în strategia sa de „Tranziție alimentară pentru toți”, prin asumarea unor obiective comune, măsurabile, în domenii-cheie ale sustenabilității. Printre acestea se numără: reducerea emisiilor de carbon printr-un transport mai eficient al produselor, creșterea disponibilității sticlelor reutilizabile din sticlă și lansarea unor programe pentru consumatori care să încurajeze colectarea ambalajelor și dezvoltarea lanțurilor de reciclare.

În România, acordul semnat cu Coca-Cola HBC presupune o ambiție comună: optimizarea planificării comenzilor și utilizarea remorcilor ușoare, care vor sprijini reducerea emisiilor generate. De asemenea, va fi lansată o campanie de conștientizare adresată consumatorilor, care evidențiază rolul ambalajelor din materiale reciclate în reducerea impactului asupra mediului. Aceasta se va baza pe portofoliul Coca-Cola HBC îmbuteliat în sticle din 100% PET reciclat, excluzând etichetele și capacele. Sticlele realizate din PET reciclat au o amprentă de carbon cu 80% mai mică decât cele realizate din rezină de PET virgin¹. Scopul celor două inițiative este să genereze beneficii concrete și măsurabile pentru mediu, contribuind la tranziția către un model de consum sustenabil în România.

¹ Calcul realizat pe baza unei conversii medii a industriei de către IFEU – Institutul pentru Cercetări de Mediu și Energie, folosind baza de date Plastics Europe

SLBP – un nou standard pentru Carrefour în relațiile comerciale cu furnizorii

Carrefour intenționează ca acest tip de plan să fie extins la toate relațiile comerciale și își propune să încheie 200 de astfel de parteneriate până în 2030. Astfel, compania continuă integrarea criteriilor extra-financiare în procesul de selecție a furnizorilor și în dezvoltarea ofertei de produse de marcă națională.

Planul presupune ca fiecare furnizor semnatar să își asume cel puțin trei obiective comune, stabilite împreună cu Carrefour, adaptate specificului fiecărei categorii de produse. Acestea pot include decarbonizarea transportului, reducerea utilizării plasticului, promovarea alimentelor pe bază de plante și implementarea unor practici agricole sustenabile.

„Ne bucurăm să fim între primele țări din cadrul Grupului Carrefour care implementează această inițiativă ambițioasă, ce marchează un pas firesc în parcursul nostru spre un comerț mai sustenabil. În ultimii ani, Carrefour România a dezvoltat și implementat multiple programe dedicate reducerii deșeurilor, promovării produselor locale, reciclării și reducerii amprentei de carbon.

Acest tip de parteneriat dintre un retailer și un producător este o premieră la nivel internațional. Prin această inițiativă, estimăm o reducere anuală de până la 80 de tone de CO₂, datorită utilizării remorcilor ușoare și PET-ului 100% reciclat. În acest fel, vom contribui activ la accelerarea tranziției către un model de consum sustenabil și responsabil în România”, declară Gilles Ballot, CEO Carrefour România.

“Suntem mândri să fim primul furnizor pentru acest parteneriat global, care vine ca o completare firească a inițiativelor locale de succes pe care companiile noastre le-au implementat împreună, în ultimii ani. Împărtășim aceeași misiune și viziune legată de sustenabilitate. Expertiza noastră extinsă în ceea ce privește designul și managementul ambalajelor sustenabile, inovațiile implementate în producția băuturilor noastre și pe lanțul de valoare, dar și serviicile de calitate pe care le oferim clienților noștri stau la baza noului parteneriat.

Astăzi, consumatorii se pot bucura de băuturile noastre în ambalaje din 100% rPET, excluzând etichetele și capacele, ceea ce reprezintă o contribuție importantă la atingerea obiectivului de reducere a emisiilor până la zero net, în 2040. Noile inițiative pe care le vom implementa alături de Carrefour România ne vor aduce și mai aproape de această țintă”, declară Cornel Cărămizaru, General Manager Coca-Cola HBC România.

“Suntem o companie pentru toți, cu un portofoliu divers pentru gusturi și nevoi diferite, iar în activitatea noastră suntem motivați de dorința de a revigora lumea prin produsele noastre și de a face o diferență în comunitățile în care operăm. Ne propunem să ne dezvoltăm afacerea în mod responsabil, prin metode care promovează schimbări benefice și contribuie la un viitor durabil pentru noi toți.

Parteneriatul cu Carrefour este un exemplu remarcabil care evidențiază eforturile noastre comune de a valorifica sustenabilitatea și inovația la nivel de industrie. Credem în puterea unor astfel de colaborări care aduc laolaltă expertiză și capabilități pentru a aborda provocări comune, generând valoare și impact, adaugă Mark Docherty, General Manager Coca-Cola România.

Despre Carrefour

Carrefour România le oferă clienților săi un univers de posibilități de a face cumpărături. Singurul retailer omnichannel din România, Carrefour le oferă clienților experiențe de cumpărături cu ajutorul aplicației mobile și a caselor de marcat Self Service, în magazine, prin serviciile de online shopping cu livrare acasă, prin BRINGO, Glovo, Wolt și Bolt Food sau cu opțiunea Click & Collect de pe www.carrefour.ro.

Odată cu achiziția operațiunilor Romania Hypermarche SA, Carrefour ajunge la peste 450 de magazine, în 113 orașe din țară și ajunge în top trei jucători de pe piața de retail din România, fiind un angajator de top certificat (2023, 2024, 2025) pentru aproximativ 17.000 de angajați.

Compania susține comunitățile în care activează prin programe și inițiative naționale pe termen lung, cu impact pozitiv în societate: Deschidem Vinul Românesc, Creștem România BIO, Grădina Noastră și Poftim Brânză Românească. Platforma Act For Good transformă cumpărăturile într-o experiență personalizată cu impact social. Fiecare sesiune de shopping le poate aduce utilizatorilor puncte de loialitate, prin care pot face fapte bune, dar pot și beneficia de reduceri și oferte personalizate.

Carrefour România operează în România prin trei entități juridice principale: Carrefour România S.A., Supeco Investment SRL și, din noiembrie 2023, Romania Hypermarche S.A.

Despre Compania Coca-Cola

Coca-Cola este o companie pentru toți, care oferă produse în peste 200 de țări și teritorii. Misiunea companiei noastre este de a răcori lumea și a se implica într-o schimbare în bine. Alături de mărcile Coca-Cola, portofoliul nostru include Sprite, Fanta și alte băuturi răcoritoare. Din categoriile de apă, băuturi pentru sportivi, cafea și ceaiuri, oferim brandurile Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest și Ayakata iar pe segmentele de băuturi nutriționale, sucuri, lapte și băuturi pe bază de plante, oferim, printre altele, brandurile Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife și AdeZ.

Ne adaptăm în mod constant portofoliul, începând cu reducerea zahărului din băuturile noastre, până la dezvoltarea unor produse noi, inovatoare. Totodată, lucrăm pentru a avea un impact pozitiv în viețile oamenilor, în comunitate și asupra planetei, prin reaprovizionarea cu apă a surselor noastre, prin promovarea reciclării ambalajelor, practici sustenabile de aprovizionare și reducerea emisiilor de carbon pe întregul lanț de valoare. Împreună cu partenerii noștri de îmbuteliere, avem peste 700.000 de angajați, oferind oportunități economice comunităților locale din întreaga lume.

În România, Coca-Cola deţine şi funcţionează pe baza unui sistem propriu, incluzând toate verigile necesare producerii şi distribuţiei produselor către consumatori. Pe plan local, Sistemul este format din Coca-Cola România (filială a The Coca-Cola Company, proprietarul mărcilor înregistrate) şi partenerul său, Coca-Cola HBC România, care îmbuteliază şi distribuie produsele Coca-Cola sub licenţa The Coca-Cola Company în România.

Pentru mai multe informaţii legate de companie vă rugăm să vizitaţi site-ul www.coca-colacompany.com și să ne urmăriți pe Twitter, Instagram, Facebook și LinkedIn.

Despre Coca-Cola HBC

Coca-Cola HBC este o afacere de bunuri de larg consum axată pe creștere și un partener strategic de îmbuteliere al The Coca-Cola Company. We open up moments that refresh us all! Creăm valoare pentru părțile interesate și sprijinim dezvoltarea socio-economică a comunităților în care operăm. Cu o viziune de a fi partenerul de băuturi lider 24/7, oferim băuturi pentru toate ocaziile, non-stop, și lucrăm împreună cu clienții noștri pentru a deservi 750 de milioane de consumatori pe o amprentă geografică largă de 29 de țări.

Portofoliul nostru este unul dintre cele mai puternice, mai largi și mai flexibile din industria băuturilor, cu mărci de băuturi lider de consum în categoriile de băuturi carbogazoase, băuturi carbogazoase pentru adulți, sucuri, apă, sport, energie, ceai gata de băut, cafea și băuturi spirtoase premium. Acestea includ Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Sprite, Schweppes, Kinley, Costa Coffee, Caffè Vergnano, Valser, FuzeTea, Powerade, Cappy, Monster Energy, Finlandia Vodka, The Macallan, Jack Daniel’s și Grey Goose. Promovăm un mediu de lucru deschis și incluziv printre cei 33.000 de angajați ai noștri și credem că a avea un impact pozitiv asupra mediului este esențială pentru creșterea noastră viitoare. Ne situăm printre cei mai performanți în materie de sustenabilitate în clasamentele ESG, cum ar fi Dow Jones Sustainability Indices, CDP, MSCI ESG, FTSE4Good și ISS ESG.

Lider al industriei locale de băuturi, cu 3 fabrici, în Ploiești, Timișoara și Poiana Negrii, Coca-Cola HBC România este un contributor important la dezvoltarea societății și economiei locale. Echipa Coca-Cola HBC România numără în medie 1.500 de angajați.

Conform studiului „Impactul socio-economic al Sistemului Coca-Cola în România”, realizat pe baza datelor financiare din 2023, prezența acestui sistem pe piața locală generează o valoare adăugată de 793 milioane de euro, echivalentul a 0,24% din PIB-ul României. Pentru mai multe informații despre companie, vă rugăm să accesați https://ro.coca-colahellenic.com/.