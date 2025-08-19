Potrivit declarațiilor lui Mark Rutte pentru Fox News, discuțiile de la Casa Albă nu au vizat trimiterea de trupe NATO în Ucraina și nici modificarea granițelor actuale ale statului ucrainean.

Aceste chestiuni ar urma, cel mai probabil, să fie discutate ulterior într-un cadru mai restrâns, într-o posibilă întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și un al treilea actor internațional.

Rutte a precizat că doar președintele Volodimir Zelenski are autoritatea de a aborda chestiuni legate de teritoriu, iar un eventual acord privind granițele ar putea rezulta din negocieri directe cu Vladimir Putin. Secretarul general al NATO a reiterat că nicio decizie nu a fost luată în acest sens în cadrul întâlnirii.

„Nu am discutat acest lucru astăzi”, a declarat el la Fox News când a fost întrebat despre această problemă. „Toată lumea este clară, inclusiv (președintele american) Donald Trump, că, atunci când vine vorba despre teritoriu, președintele ucrainean este cel care trebuie să discute acest lucru în cadrul trilateralei și probabil la mai multe discuții după aceea cu Vladimir Putin”, a spus Rutte.

Una dintre ideile explorate la Casa Albă este stabilirea unor garanții de securitate similare cu articolul 5 din Tratatul NATO, care prevede apărarea colectivă în cazul unui atac asupra unui stat membru. Deși Ucraina nu face parte din Alianță, un acord paralel cu sprijin american și european ar putea funcționa ca un mecanism de descurajare împotriva unei noi agresiuni rusești.

Rutte a declarat că liderii participanți „vor lucra la aceste măsuri în următoarele câteva zile”, fără a oferi însă detalii concrete privind forma acordului sau pașii următori.

Președintele francez Emmanuel Macron a salutat reluarea dialogului între Donald Trump și Vladimir Putin și a subliniat colaborarea transatlantică în privința garanțiilor de securitate pentru Ucraina.

„Președintele Trump crede în capacitatea sa de a obține un acord, și crede, de asemenea, că președintele Putin își dorește un astfel de acord de pace, și mă bucur pentru asta”, a declarat Macron.

Într-o declarație transmisă de Palatul Élysée, Macron a arătat că președintele Trump pare convins că un acord de pace este posibil și că Putin ar fi, de asemenea, interesat de o soluție diplomatică. Totuși, liderul francez a avertizat că, în cazul unui eșec al negocierilor, sancțiunile împotriva Rusiei ar putea fi intensificate.

„Suntem cu toții de acord că va trebui să creștem sancțiunile și să adoptăm o poziție care va pune mai multă presiune asupra părții ruse pentru a reveni la masa negocierilor”, a transmis Macron.

Întâlnirea de la Casa Albă pare să fi consolidat o linie comună între SUA, liderii europeni și NATO privind sprijinul pentru Ucraina. Accentul a fost pus pe securitatea pe termen lung, fără escaladarea militară directă, și pe continuarea presiunilor diplomatice asupra Moscovei.

Conform celor discutate, eventualele tratative teritoriale vor rămâne exclusiv în mâinile Ucrainei, fără ingerințe externe în deciziile privind suveranitatea sa.