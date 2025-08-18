Rata șomajului din Rusia a atins un nivel record de minim datorită deficitului de forță de muncă, însă aceasta reprezintă doar o parte a realității economice.

În paralel, în economie se conturează un val de „șomaj ascuns”, pe măsură ce companiile reduc orele de lucru și fac reduceri de personal discret, o situație semnalată chiar de președintele Rusiei, Vladimir Putin, conform Business Insider.

„Șomajul ascuns este în creștere, ceea ce înseamnă că unii lucrători se află în așa-numitele perioade de inactivitate, sunt angajați cu jumătate de normă sau riscă să fie concediați”, a declarat el în cadrul unei ședințe privind problemele economice.

Termenul „perioadă de inactivitate” desemnează intervalele în care angajații rămân pe statul de plată, dar nu își desfășoară activitatea, de regulă din cauza încetinirii producției.

Datele oficiale indică o accelerare a acestui fenomen: la începutul anului 2025, 98.000 de persoane se aflau în aceste condiții, numărul crescând la 153.000 la sfârșitul lunii iunie și atingând 199.000 pe 8 august – aproape dublu față de începutul anului.

Avtovaz, cel mai mare producător de automobile din Rusia, a anunțat că ar putea adopta o săptămână de lucru de patru zile, ca urmare a scăderii vânzărilor în acest an. Compania numără peste 30.000 de angajați.

Alte firme din sectorul transporturilor și al industriei grele au implementat măsuri similare, conform relatărilor din presa rusă.

În luna iulie, oficialii din regiunea Sverdlovsk au recunoscut „schimbări în economie” care determină unele întreprinderi să reducă numărul de angajați sau să treacă personalul pe programe parțiale.

Sectorul comerțului cu amănuntul resimte, de asemenea, presiuni semnificative. Un raport al Băncii Centrale a Rusiei din iulie a arătat că numărul angajaților din domeniul angro și retail a scăzut în ultimul an, în principal din cauza închiderii masive a dealerilor auto.

Totodată, raportul evidențiază o creștere a ponderii companiilor care intenționează să reducă personalul, de la 6,9% în ianuarie la 11,5% în iunie.

Chiar dacă cererea de forță de muncă scade în anumite sectoare, Rusia se confruntă pe termen lung cu o criză demografică care riscă să micșoreze și mai mult populația activă. În 2024, numărul nașterilor a ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat după 1999.

Războiul din Ucraina pune presiune suplimentară pe piața muncii, pierderile de pe front și exodul de creiere („brain drain”) reducând disponibilitatea tinerilor lucrători calificați.

Deși rata șomajului rămâne scăzută, la 2,2%, numărul șomerilor înregistrați a urcat de la 274.000 în ianuarie la 300.000 la începutul lunii august.

Președintele Vladimir Putin a afirmat că guvernul trebuie să „simtă tendințele în desfășurare și să reacționeze” pentru a evita „răcirea excesivă a economiei”.

PIB-ul Rusiei a înregistrat o creștere modestă de 1,1% în al doilea trimestru al acestui an, încetinind comparativ cu 1,4% în primul trimestru și scăzând semnificativ față de 4% înregistrat anul trecut. Veniturile din petrol și gaze – esențiale pentru finanțarea războiului dus de Kremlin – au scăzut, influențate de prețurile mai mici ale țițeiului.

Între timp, întreruperile frecvente de internet, cauzate de măsurile de securitate împotriva atacurilor ucrainene cu drone, afectează economia digitală, complicând efectuarea plăților electronice și utilizarea aplicațiilor.