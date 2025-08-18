Planul de „pace” avansat de Vladimir Putin în privința Ucrainei este departe de a fi o ofertă autentică, avertizează profesorul de științe politice Cristian Pîrvulescu. Într-un interviu acordat jurnalistului Cosmin Stan, acesta a explicat că inițiativa Moscovei nu reprezintă altceva decât o tactică de negociere menită să pună Kievul într-o poziție imposibilă și să testeze unitatea Occidentului, scrie stirileprotv.ro.

„Este evident o tactică de negociere, nu o ofertă autentică de pace. Îi pune pe Zelenski și pe ucraineni într-o situație imposibilă, pentru că ar însemna să încalce Constituția. În condiții de război nu se pot modifica legi fundamentale și nu se pot organiza referendumuri”, a punctat Pîrvulescu.

Profesorul atrage atenția că, dincolo de jocul diplomatic, acceptarea unui asemenea plan ar crea un precedent extrem de periculos:

„Ar fi vorba despre o rescriere a ordinii internaționale. Granițele stabilite după Al Doilea Război Mondial nu ar mai funcționa. Oricine, orice putere regională s-ar simți legitimă să atace și să modifice frontiere. Nimic nu ar mai fi sigur. Nici măcar pentru România, care face parte din NATO.”

Liderii europeni au reacționat imediat, încercând să arate că nu acceptă o „pace iluzorie”. Șase dintre cei mai importanți lideri ai continentului – între care președinta Comisiei Europene, cancelarul german, președintele francez și premierul britanic – vor merge la Washington alături de Volodimir Zelenski pentru a contrabalansa presiunile administrației Trump.

„Seamănă foarte mult cu München 1938, când, în numele păcii, Cehoslovacia a fost obligată să cedeze teritoriul sudet. A fost începutul războiului. Liderii europeni nu vor să repete istoria”, a avertizat Pîrvulescu.

Donald Trump și-a exprimat dorința de a organiza chiar săptămâna viitoare o întâlnire directă între Putin și Zelenski, dar experții consideră acest scenariu nerealist.

„De obicei, negocierile de pace durează luni, uneori ani. A impune o înțelegere peste noapte înseamnă a forța un compromis fragil și periculos”, a subliniat profesorul.

Potrivit analizei, adevărata miză a Kremlinului nu este pacea, ci slăbirea solidarității europene:

„Rusia urmărește încă de la începutul războiului să creeze fisuri în Uniunea Europeană, care este principalul său adversar economic și geopolitic.”

În timp ce Ungaria continuă să adopte o poziție divergentă, majoritatea statelor membre își reafirmă sprijinul pentru Ucraina.