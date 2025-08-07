Ministra Oana Țoiu a anunțat în dimineața zilei de 7 august, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că a început vizita oficială la Kiev. Ea a subliniat că este prima vizită bilaterală a unui șef al diplomației române în Ucraina de la declanșarea războiului.

Potrivit declarațiilor sale, scopul deplasării este întărirea relațiilor bilaterale și reafirmarea sprijinului ferm al României față de vecinul său aflat în război. În cadrul vizitei, sunt programate discuții cu oficiali ucraineni de rang înalt, pe toate temele de interes comun.

După Kiev, ministra română va merge și la Cernăuți, o zonă cu semnificație importantă pentru comunitatea românească din Ucraina.

„Prima vizită bilaterală a unui ministru român de Externe la Kiev de la invazia Rusiei din 2022 începe astăzi. Este un semnal puternic al solidarității noastre neclintite față de Ucraina. Voi purta discuții cu oficiali ucraineni de rang înalt pe toate temele de interes comun, iar apoi voi continua cu o vizită la Cernăuți”, a anunțat ministra de Externe pe Facebook.

În debutul zilei, ministra de Externe a vizitat spitalul de copii Okhmatdyt din Kiev, la exact un an de la bombardamentul rusesc care a vizat în mod deliberat unitatea medicală.

Țoiu a catalogat atacul asupra spitalului ca fiind „o crimă de război oribilă” și a transmis că astfel de acte nu vor rămâne nepedepsite. Ea a declarat că, în calitate de mamă, a fost profund tulburată de suferința copiilor aflați în tratament, unii dintre ei cu afecțiuni grave, și a subliniat reziliența poporului ucrainean.

Oficialul român a punctat că acești copii demonstrează ce înseamnă curajul, iar Ucraina luptă nu doar pentru libertatea sa, ci și pentru viitorul generației tinere.

Ministra a mai vizitat și Școala Supereroilor, un proiect educațional integrat în Institutul Național de Oncologie din Kiev. Ea a remarcat determinarea copiilor de a-și continua educația în condiții dificile și tratamente de lungă durată, exprimându-și admirația pentru efortul cadrelor didactice și al fundației coordonate de Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska.

Potrivit Oanei Țoiu, activitatea Fundației Zelenska, susținută de parteneri internaționali, aduce speranță și sprijin real unor copii greu încercați. A menționat că acești tineri demonstrează o voință de neclintit și transmit o lecție despre rezistență și umanitate.

Ministra a concluzionat că România va continua să fie de partea Ucrainei „în lupta sa legitimă” pentru libertate și viitor. Prin această vizită, autoritățile române își exprimă nu doar sprijinul diplomatic, ci și angajamentul față de protejarea valorilor democratice și a drepturilor fundamentale ale omului.