În declarațiile sale, Mihai Fifor a caracterizat reacția Oanei Țoiu drept „o mostră de isterie USR-istă”. El a precizat că subiectul se referă la prezența a doi foști șefi de guvern la parada militară din Beijing, desfășurată pentru a marca opt decenii de la finalul războiului. Potrivit lui Fifor, cei doi au participat ca persoane private.

Președintele PSD Arad a subliniat că România nu a avut niciun reprezentant oficial la ceremonie. Cei doi foști premieri, a transmis el, au fost invitați exclusiv în nume personal, fără legătură cu instituțiile statului.

El a adăugat că miniștrii USR, la mai bine de două luni de la învestirea Guvernului, nu fac distincția între atribuțiile oficiale și politica de partid. În opinia sa, mandatul de ministru presupune apărarea intereselor României.

„Am asistat ieri la o mostră de isterie USR-istă ridicată la cel mai înalt nivel, de această dată de către ministra Oana Țoiu, șefa diplomației românești. Subiectul: prezența la Beijing a doi foști premieri ai României, invitați ca persoane fizice la parada militară care marchează împlinirea a 80 de ani de la terminarea războiului. Repet, pentru a fi foarte clar: statul român NU a fost reprezentat oficial la Beijing. Acolo s-au aflat doi cetățeni români, foști demnitari, prezenți exclusiv în nume persona”, a scris Mihai Fifor pe pagina sa.

Mihai Fifor a atras atenția asupra efectelor pe care le pot avea declarațiile publice ale unui ministru de externe.

„Cu regret constat că, nici după mai bine de două luni de mandat, miniștrii USR nu au reușit să înțeleagă diferența dintre fotoliul ministerial și scăunelul de la partid. Motiv pentru care mă văd nevoit să reamintesc: doamnă ministru, funcția pe care o ocupați nu vă dă dreptul să faceți politică de partid. Ca ministru, faceți o singură politică. Cea a României. USR-ul rămâne la poarta ministerului. Pentru că, distinsă doamnă ministru, fiecare cuvânt al dumneavoastră se duce glonț în toate cancelariile lumii și impactează direct relația României cu alte state. E greu de înțeles? Să vă facem o schiță?”, a scris acesta.

Social-democratul a sugerat că Oana Țoiu ar fi trebuit să se consulte înainte cu premierul sau cu președintele. Conform acestuia, ambele poziții oficiale, exprimate de șeful statului și de prim-ministru, au fost echilibrate și conforme cu statutul de oameni de stat.

Fifor a reamintit că, la momentul învestirii, și Oana Țoiu a depus jurământul de a apăra interesele României. Din acest motiv, el a îndemnat-o să lase politica de partid în afara instituției pe care o conduce.

„Poate înainte să fi vorbit public ieri, ar fi fost util să vă consultați cu premierul, șeful dumneavoastră direct. Sau, dacă nu vă răspunde la telefon, să cereți opinia președintelui. Pentru că, ce să vezi – și poziția președintelui Dan, și cea a premierului Bolojan au fost exact în cheia unor oameni de stat, echilibrate, corecte, așa cum se cuvine după ce juri să aperi interesele României. Ceea ce ați făcut și dumneavoastră, la învestire”, a mai spus Fifor.

În continuarea mesajului, Mihai Fifor a transmis că ministrul de externe ar trebui să acorde mai multă atenție responsabilităților de serviciu. El a sugerat că, după program, ar putea cere sprijinul diplomaților de carieră pentru a înțelege mai bine atribuțiile funcției.

„Așa că, lăsați politica pe scăunelul de la partid și stați mai mult la serviciu. După ora 16, poate chiar rugați colegii din minister – oameni de carieră, jos pălăria – să vă explice ce înseamnă diplomația și funcția de ministru de externe”, a afirmat Fifor.

Acesta a menționat și existența unor linii telefonice directe în biroul ministerial, prin care se poate lua legătura cu premierul sau cu președintele.

„Până atunci, însă, încercați telefoanele negre din birou. Pe unul scrie „TO”. Acolo puteți da de premier sau de președinte”, a notat liderul PSD Arad.

În încheierea mesajului său, Mihai Fifor i-a transmis Oanei Țoiu că „nu e nicio rușine să înveți”, subliniind importanța înțelegerii responsabilităților unui ministru.