Procurorii anticorupție au decis trimiterea în judecată a Ioanei Timofte, fost director al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. (C.N.C.I.R.), împreună cu șase colaboratori sau persoane apropiate acesteia, pentru fapte de corupție constând în luare de mită în mod repetat, precum și pentru instigare sau complicitate la aceeași infracțiune.

Conform DNA, între 2021 și 2023, Ioana Timofte ar fi beneficiat de zece sejururi în stațiuni din Grecia, Italia, Spania și Turcia, evaluate la aproximativ 586.492 de lei și 39.707 euro. Aceste avantaje i-ar fi fost oferite de reprezentantul a două firme cu care ar fi încheiat ilegal contracte de formare profesională, în schimbul promisiunii de a semna ulterior și alte contracte similare.

Procurorii DNA susțin că Ioana Timofte ar fi încercat să dea impresia că angajații C.N.C.I.R. participau legal la cursuri de formare profesională în străinătate, sejururi organizate și finanțate din bugetul companiei. În realitate, persoanele respective erau doar înscrise pe listele de participare, iar procedurile de achiziție directă au fost efectuate ilegal, fiind emise și diplome de participare fără ca instruirea să aibă loc efectiv.

Alături de Ioana Timofte, și ceilalți șase inculpați ar fi primit sprijin, beneficiind la rândul lor de sejururi prezentate ca participări la cursuri de formare profesională, care în realitate erau doar un pretext pentru aceste avantaje.

Pentru recuperarea sumelor și bunurilor obținute ilegal de către inculpați, procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra averii fiecăruia, inclusiv asupra banilor și proprietăților aflate în posesia lor.

Rechizitoriul a fost înaintat spre soluționare la Curtea de Apel București, având în vedere că Ioana Timofte are statutul de avocat suspendat, iar procurorii au solicitat menținerea măsurilor asigurătorii instituite anterior.

C.N.C.I.R. S.A. este o societate de stat, deținută integral de stat și plasată sub autoritatea Ministerului Energiei.

În primăvara anului 2023, Ioana Timofte a fost demisă din postul de director general, ca urmare a unei decizii a Curții de Apel București care a impus restricția de a nu mai desfășura activități în cadrul domeniului în care ar fi comis faptele incriminate.